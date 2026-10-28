三星 Galaxy S27 Pro / Ultra 手机电池容量曝光：5240mAh/5700mAh

IT之家 10 月 28 日消息，科技媒体 The TechOutlook 昨日（10 月 27 日）发布博文，分享了一组图片，通过挖掘 TÜV 认证文件，发现了三星 Galaxy S27 Pro 和 Galaxy S27 Ultra 两款旗舰手机的更多电池信息。
IT之家此前报道，三星 Galaxy S27 Pro 和 Galaxy S27 Ultra 两款手机电池现身韩国 Safety Korea 安全认证数据库，型号分别为 EB-BS958DBY 和 EB-BS957CBY，均由中国珠海冠宇电池金湾子公司生产，但认证照片无法直接辨认电池容量。
而根据 TÜV 认证信息，Galaxy S27 Ultra 的“EB-BS958DBY”电池额定容量为 5534mAh，典型容量为 5700mAh。而 Galaxy S27 Pro 的“EB-BS957CBY”电池额定容量为 5087mAh，典型容量为 5240mAh。
|详情
|Galaxy S27 Ultra 电池
|Galaxy S27 Pro 电池
|电池型号
|EB-BS958DBY
|EB-BS957CBY
|TÜV 认证编号
|JPTUV-193013
|JPTUV-193011
|额定容量
|5,534mAh
|5,087mAh
|典型容量
|5,700mAh
|5,240mAh
|额定能量
|21.37Wh
|19.90Wh
|典型能量
|22.01Wh
|20.49Wh
|电压
|3.86V
|3.91V
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