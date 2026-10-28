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三星 Galaxy S27 Pro / Ultra 手机电池容量曝光：5240mAh/5700mAh

2026/10/28 13:56:04 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 28 日消息，科技媒体 The TechOutlook 昨日（10 月 27 日）发布博文，分享了一组图片，通过挖掘 TÜV 认证文件，发现了三星 Galaxy S27 Pro 和 Galaxy S27 Ultra 两款旗舰手机的更多电池信息。

IT之家此前报道，三星 Galaxy S27 Pro 和 Galaxy S27 Ultra 两款手机电池现身韩国 Safety Korea 安全认证数据库，型号分别为 EB-BS958DBY 和 EB-BS957CBY，均由中国珠海冠宇电池金湾子公司生产，但认证照片无法直接辨认电池容量。

而根据 TÜV 认证信息，Galaxy S27 Ultra 的“EB-BS958DBY”电池额定容量为 5534mAh，典型容量为 5700mAh。而 Galaxy S27 Pro 的“EB-BS957CBY”电池额定容量为 5087mAh，典型容量为 5240mAh。

详情Galaxy S27 Ultra 电池Galaxy S27 Pro 电池
电池型号EB-BS958DBYEB-BS957CBY
TÜV 认证编号JPTUV-193013JPTUV-193011
额定容量5,534mAh5,087mAh
典型容量5,700mAh5,240mAh
额定能量21.37Wh19.90Wh
典型能量22.01Wh20.49Wh
电压3.86V3.91V

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关键词：Galaxy S27 ProGalaxy S27 Ultra三星

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