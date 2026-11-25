IT之家 11 月 25 日消息，《燕云十六声》已于 11 月 24 日正式上线 NVIDIA DLSS 5 技术，成为全球首批支持该技术的游戏。

游戏内的开启路径为「设置-画面-超分辨率采样-超分辨率类型-DLSS」与「设置-画面-神经渲染-DLSS 神经渲染-开启」两个层级。

燕云官方建议将驱动更新至 621.24 版本以获得最佳体验，玩家也保留了自主关闭 DLSS 5 的选项，后续还将开放部分调节参数供偏好调整。

IT之家注：英伟达将 DLSS 5 定位为 2018 年实时光线追踪亮相以来在计算机图形领域最重大的突破，首次以 AI 模型生成最终显示画面，而非从常规渲染器中重建更高成本的参考输出，不过其算力开销高于纯超分辨率，实际体验取决于显卡型号与画质设定。

DLSS 5 的核心是“3D 引导神经网络渲染”，它与传统超分辨率不同 —— 输入游戏引擎渲染的几何体、纹理与光照缓冲区，由 AI 模型在渲染管线末端生成逼真的光照与材质细节，而非对已有画面做后期锐化或滤镜处理。官方描述中，阳光落在建筑与布料上时，DLSS 5 会压制过曝高光并补全阴影处环境光，同时识别皮革、金属、布料等材质的差异化反射特性。

性能层面，NVIDIA 公布的数据显示，同时开启 DLSS 超分辨率与 6 倍多帧生成后，《燕云十六声》在 GeForce RTX 5090 D v2 上以 4K 分辨率、超高画质运行，帧率最高可达 430 FPS。这一数字反映的是 DLSS 全栈叠加后的上限表现，单开神经网络渲染时的帧率会低于该数值。

除了《燕云十六声》之外，目前已支持或者已官宣支持 DLSS 5 的游戏还包括 《NBA 2K27》《地铁 2033 Redux》《地铁：最后的曙光 Redux》《霍格沃茨之遗》《战争雷霆》《永劫无间》《永恒之塔 2》《刺客信条：影》《生化危机：安魂曲》《EA SPORTS FC》《星空》《Black State》《CINDER CITY》《三角洲行动》《逆水寒》《异环》《影之刃零》《遗忘之海》《上古卷轴 4：湮灭重制版》等。