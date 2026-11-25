IT之家 11 月 25 日消息，当地时间 11 月 24 日，美国总统唐纳德 · 特朗普在接受《纽约邮报》采访时表示，他曾考虑让美国政府持有英伟达股份，并称目前采取这一行动“可能还不算太晚”。

特朗普透露，自己此前已经考虑过这一方案，“我考虑过这件事。我当时想，也许我应该这么做，但还没有提出来。现在提可能还不算太晚。”

目前，特朗普并未公布美国政府入股英伟达的具体计划、持股比例或投资金额；英伟达方面尚未对此作出回应。

在此之前，黄仁勋于当地时间 11 月 12 日辞去职务，后于 11 月 23 日恢复职务。特朗普此前公开表示，自己曾直接联系英伟达董事会并促成黄仁勋回归。

美国政府此前已经通过类似方式介入半导体产业。根据英特尔 2025 年 8 月 22 日发布的公告，美国政府将以 89 亿美元（IT之家注：现汇率约合 594.36 亿元人民币）投资换取英特尔约 9.9% 的股份。该笔投资主要来自此前已经承诺、但尚未支付给英特尔的政府补助资金，其中包括《芯片与科学法案》相关资金以及 Secure Enclave 项目资金。除了英特尔，美国政府还曾通过特殊股权安排参与美国钢铁公司的交易，并投资关键矿产企业。