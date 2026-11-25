IT之家 11 月 25 日消息，英伟达 AI 芯片供应持续紧张，正在进一步挤压消费级显卡的供货空间。

据中国台湾《工商时报》今日报道，ODM 厂商透露，英伟达 B300、GB300 等 AI 芯片新订单交货周期大幅拉长，进一步排挤消费级显卡供货。受此影响，英伟达已缩减 GeForce RTX 50 系列游戏显卡供货，下一代 RTX 60 系列的更新节奏也可能放缓。

目前英伟达合作的主要 ODM 厂商正将产能重心转向 B300、GB300，以及逐步进入量产交付阶段的 Vera Rubin 平台。与此同时，部分 AI 服务器和工作站产品仍按照原定计划推进交付，但新增订单的等待时间明显增加。

业界人士称，B300 的新订单交货周期已经延长至 26 至 40 周，GB300 约为 14 至 26 周；搭载桌面版 GB300 的 DGX Station 工作站交期也达到约 26 周。RTX Pro 系列服务器及工作站版本 GPU 加速卡的交期则超过 26 周。

供应链预估，近两个季度陆续下单的新项目，大多数要等到 2027 年第二至第三季度才能完成交付。

消费级显卡方面，英伟达近期开始逐步缩减 GeForce RTX 50 系列游戏显卡供货。下一代产品的发布时间同样存在变数。RTX 60 系列原本以 2027 年底实现量产为目标，但受到产能调整影响，相关时间表可能进一步推迟，板卡厂商可能需要继续依靠现有产品维持业务。

除了 GPU 产能，显存供应也面临压力。供应链消息称，存储原厂正优先将先进产能分配给服务器 DRAM，导致显卡使用的 GDDR7 显存产出受到限制，相关报价继续上涨。与此同时，PC 售价上调后，亚洲和欧洲市场销售有所转弱，北美渠道的整机库存也出现增长，部分品牌已经重新评估 2027 年第一季度的内存采购量。

英伟达此前对外表示，GeForce 系列产品需求依然强劲，各型号仍在持续出货，但显存供应紧张仍是影响产品供应的重要因素。

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