IT之家 11 月 23 日消息，《GTA 6》发售才几天，玩家就已经发现了一种可以无限刷钱的漏洞。和 Rockstar 以往的游戏一样，各种 Bug 和漏洞很快便被玩家找了出来。这次的漏洞出现在南维斯特戴尔县（South Vice-Dale County）汉姆雷特（Hamlet）东北方向的一处红色谷仓仓库里。

具体操作方法是：首先搜刮仓库，将战利品装进汽车里的储物袋；随后驾车驶离一小段距离再返回，或者手动存档后重新读取存档。这样一来，仓库里的战利品就会重新刷新，而此前装进车里的物品仍然保留。

接下来，玩家只需将这些物品卖给布莱恩的藏身处（Brian's Lockup）等销赃商人，然后重复上述操作即可。据玩家反馈，熟练掌握这套流程后，每次循环大约能赚取 8000 至 1.1 万美元。整个过程并不复杂，但仍有不少玩家表示不愿利用这一漏洞。

据IT之家了解，《GTA 6》前期剧情着重营造了角色经济拮据的处境。杰森（Jason）手头只有少量积蓄，而露西亚（Lucia）则在努力赚钱，既要养活自己，也要照顾家人。对金钱的持续渴望，是推动游戏前期剧情和任务发展的重要动力。

跳过 Rockstar 原本希望玩家经历的赚钱过程，也就意味着失去了游戏中最重要的驱动力之一。社交媒体上，玩家对相关漏洞视频的评论呈现出明显分歧：有人称赞这种快速赚钱的方法，也有人认为，在等待十多年才玩到这款游戏后，利用漏洞轻松获得大量金钱，很可能会毁掉游戏体验。

此外，在游戏前期使用这一漏洞还存在实际限制。根据玩家当前的剧情进度，刷出来的部分资金未必能够随时使用。一些玩家在游戏早期大量利用漏洞赚钱后发现，随着剧情推进，某些资金会受到限制，导致此前花费的时间和精力白费。相比之下，寻宝任务和出售汽车等正常赚钱方式可能更加稳妥，也更稳定。

以 Rockstar 一贯的做法来看，等到首个大型更新上线后，这一漏洞很可能就会被修复。在此之前，相关刷钱方法仍在玩家群体中广泛传播。至于是否利用它，就取决于玩家自己的选择：是放弃漏洞，让游戏继续保留原汁原味，还是选择快速积累财富，跳过原本的赚钱过程。