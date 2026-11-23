IT之家 11 月 23 日消息，一位前 Rockstar Games 核心开发人员对《GTA 6》给出了自己的评价：游戏本身非常出色，但玩家对第一章的批评也确实有道理。在他看来，游戏开局阶段选择有限，教程、过场动画和强制任务占据了大量时间，甚至让部分玩家觉得它不像一款开放世界沙盒游戏，反而更像一款“女友模拟器”。不过，随着剧情推进，这种情况会在第二章发生改变。

奥贝 · 维尔梅伊（Obbe Vermeij）曾于 1995 年至 2009 年在 Rockstar Games 工作，担任《GTA 3》《GTA 4》《GTA：罪恶都市》和《GTA：圣安地列斯》的技术总监。在《GTA 6》启动开发之前，他就已经离开了这家工作室。因此他和普通玩家一样，正在亲自体验这款新作。

“这款游戏确实很棒，非常棒。”维尔梅伊在社交平台 X 上发文称。不过，他随后话锋一转，谈到了游戏开局存在的问题。

“在第一章，也就是游戏最初的 8 个小时左右，玩家几乎没有太多选择。游戏安排了大量教程、过场动画和强制任务，而且任务本身也比较基础。玩家的那些抱怨确实有道理，比如游戏过于追求真实感而牺牲了玩法自由度、玩起来像女友模拟器，以及缺少沙盒游戏应有的感觉。”

玩家对此的看法也存在明显分歧。社交媒体上已经出现不少针对游戏可选任务的吐槽，例如玩家需要陪露西亚（Lucia）去超市购物，或者给她买花。对于那些原本打算进入莱昂尼达州（Leonida）后立即大干一场、在开放世界里肆意犯罪的玩家来说，这些活动显然不是他们期待的内容。

不过需要注意的是，这些任务都是可选的，并非强制要求玩家完成。

另一方面，也有不少玩家很享受《GTA 6》开局阶段近似生活模拟游戏的体验。这或许也能解释，为什么有些玩家愿意在第一章投入如此多的时间。

维尔梅伊认为，游戏到了第二章才真正开始展现《GTA》系列的魅力。

他说：“到了第二章，游戏就不再像之前那样处处限制玩家，而是开始提供一系列任务，让玩家自行选择。这时候，《GTA》系列真正的魅力才开始显现。”

维尔梅伊透露，目前自己已经推进到第三章，主线剧情完成度达到 46%，现在玩得非常开心。他还特别称赞了游戏的制作水准，认为其制作规格和完成度“高得令人难以置信”。

目前，媒体对《GTA 6》的评价普遍相当积极，Rockstar 也已经取得了令人难以置信的商业成绩。据报道，游戏在正式发售前通过预购就卖出了 3250 万份，超过了《艾尔登法环》花费三年才达到的销量。游戏首日收入更是达到 37.9 亿美元（IT之家注：现汇率约合 253.22 亿元人民币）。

《GTA 6》创下了娱乐产业史上规模最大的首发纪录。对于开发团队而言，这样的成绩恐怕已经远远超出了他们最初的预期。