IT之家 11 月 25 日消息，据科创板日报，在 2026 年 6G 发展大会，中国工程院院士邬贺铨表示，未来 6G 的流量增长主要来自终端结构的调整，可能出现沉浸式的终端、机器的流量等等。

单靠手机本身是撑不起这个流量的，也带不起代际的增长。ToC 的应用主要是着重于带宽。ToB 的应用可能是多维度的，不仅是带宽，还有时延、可靠性、同步等等。我们需要 6G 在同一套标准下，同时支持 ToC 和 ToB 的应用。

IT之家注意到，工业和信息化部昨天（24 日）在上海正式启动 6G 创新发展部省协同试点，北京、河北、上海、江苏、浙江、安徽、湖北、广东 8 个省市获批开展 6G 试点工作。

6G 部省协同试点的重点任务是：在国家层面体系布局基础上，因地制宜，围绕新型终端、关键芯片器件、仪器仪表、卫星互联网等 6G 关联产业，面向沉浸式通信、工业制造、低空经济、海洋经济等 6G 潜在应用场景加强攻关，形成全国 6G“一盘棋”发展格局。

据央视新闻从 6G 推进组了解到，按照国际标准化组织制定的时间表，首版 6G 国际标准预计 2029 年上半年发布，2027 年上半年将完成 6G 标准基础研究工作，目前 6G 技术标准研究已经进入冲刺阶段。