IT之家 11 月 25 日消息，据韩联社报道，正与韩国 SK 集团会长崔泰源进行离婚财产分割诉讼的美术馆“蝴蝶艺术中心”馆长卢素英对崔泰源方面提出的“和解建议裁定”申请表示拒绝。

卢素英的代理律师 25 日发表声明称，已向法院提交书面意见，表示不同意崔泰源方面提出的和解建议裁定申请。如果崔泰源确有诚意尽早解决纠纷，望其立即撤回上诉。

这意味着卢素英方面明确表态，反对大法院（最高法院）第二庭接受崔泰源于 23 日提交的和解建议裁定申请。

崔泰源方面此前表示，愿意向卢素英全额支付今年 7 月二审重审法院裁定的 9,440 亿韩元（IT之家注：现汇率约合 46.97 亿元人民币）财产分割款。

今年 8 月，崔泰源曾不服法院 7 月作出的发回重审判决，提起上诉。二审重申法院曾裁定崔泰源向卢素英支付 9440 亿韩元财产分割款，且须以现金形式支付。

同月，崔泰源又向法院申请缩小上诉范围，同意支付 7,000 亿韩元（现汇率约合 34.83 亿元人民币）分割款。卢素英则未就判决中对自己不利的部分提出附带上诉。

报道称随着卢素英明确表示拒绝，法院接受崔泰源方面提出的条件并作出和解建议裁定的可能性有所降低，预计双方的财产分割纠纷仍可能持续。

但若崔泰源接受卢素英方面的建议并撤回上诉，今年 7 月二审重审法院作出的判决就将成为最终判决。

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