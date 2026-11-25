IT之家 11 月 25 日消息，据 IGN 报道，《GTA 6》一名配音演员 Issa Lopez 近日透露，自己在参与游戏配音工作前签署了一份内容繁多的保密协议（NDA），其严格程度甚至堪比购买房屋或汽车时需要签署的文件。她将 Rockstar Games 对项目的保密措施形容为“疯狂”。

据报道，Issa Lopez 在《GTA 6》中饰演虚构电台 Cocoteo FM 的主持人，该电台主要收录来自加勒比地区及拉丁美洲西班牙语歌手的作品。

在 11 月 20 日接受 Page Six 采访时，Lopez 透露，她直到 2026 年 9 月才完成该电台的配音录制。她还透露自己直到正式录制当天才第一次看到相关内容，“几乎没有提前准备的时间，完全是在现场临时发挥”。不过，由于她非常珍惜这次机会，因此并不介意这种安排。

她解释称，自己平时承接配音工作时，例如为商业广告录制旁白，通常会在前一天或当天收到 Zoom 会议链接和剧本。但这次情况截然不同，所有内容都是在录制现场通过屏幕突然呈现。

整个过程非常有意思。他们问我准备好了吗，我回答说准备好了。随后按下一个按钮，内容就突然出现在屏幕上，对方打了招呼，耳机里还有一群工作人员的声音。他们说：’好了，内容在这里。’而这就是我第一次看到录制素材的时刻。你必须当场发挥，而且一定要拿出好表现。之后我甚至不记得眼前出现的内容了。

Lopez 还透露，Rockstar 并未直接告知她所参与的具体项目，但她通过一封标题为「被数百万人听到」（heard by millions）的邮件，以及其中透露的线索，猜到了自己正在参与《GTA 6》的制作。

事实上，《GTA 6》的演员阵容一直对参与项目的消息严格保密。其中，饰演女主角 Lucia 的演员 Manni L. Perez 就曾承受不小压力。此前，玩家通过挖掘她的社交媒体账号等线索，提前猜出了她的身份，甚至在她正式公开参与游戏之前，就在直播评论区大量询问相关问题。

如今，Manni L. Perez 已获得 2026 年 The Game Awards 年度最佳表演奖提名，而《GTA 6》在本届颁奖典礼上总计获得 8 项提名。