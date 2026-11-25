IT之家 11 月 25 日消息，CD Projekt 今日发布了 2026 年第三季度财报，整体亮点不多：《巫师 3》重制版市场反响火爆，《赛博朋克 2》与《巫师 4》的开发稳步推进，《赛博朋克：边缘行者 2》收获广泛好评。

不难理解，后续投资者电话会议里有不少提问都围绕《侠盗猎车手 6》展开。CD Projekt 联合首席执行官米哈乌 · 诺瓦科夫斯基（Michał Nowakowski）没有深入讨论这款游戏，但他表示，即将推出的《巫师 4》至少会在一个维度上和《侠盗猎车手 6》具备可比性。

IT之家注意到，当被问到《巫师 4》能否像《侠盗猎车手 6》那样，相比前作实现技术飞跃时，诺瓦科夫斯基回应：“显然，这场会议是关于我们公司的，不是 Rockstar，但我明白大家为什么会把两者放在一起比较。话虽如此，我当然不会深入对比、完整评析《侠盗猎车手 5》和《侠盗猎车手 6》。不过我们确实看过这款新作，也看到了其中的变化。

我们认为《巫师 3》到《巫师 4》也会有同等量级的飞跃吗？我觉得是的。距离《巫师 3》发售已经过去十一年。我们正在开发《巫师 4》，力求大幅提升画面表现，并且在游戏几乎所有维度上做出优化。所以大家可以期待，《巫师 3》到《巫师 4》会是一次幅度大得多的升级。”

这话其实不难理解。正如诺瓦科夫斯基所说，《巫师 3：狂猎》发售距今已有十一年，如果不跳票，《巫师 4》还要再过两年才会上线，而不跳票在 CD Projekt 的作品里本就少见。从时间跨度来看，《巫师 3》到《巫师 4》的间隔，刚好和《侠盗猎车手 5》到《侠盗猎车手 6》一样。在技术领域，十三年是一段很长的周期。

就连今年早些时候上线的《巫师 3》原版到重制版的升级，本身就已经足够大。

与此同时，诺瓦科夫斯基表示，尽管《侠盗猎车手 6》首发成绩极其亮眼，但 CD Projekt Red 并不打算在《巫师 4》上线时照搬 Rockstar 的思路：“我们的游戏本身不一样，需要一套不同的开发思路，很多做法本来就和他们有区别。”

他还提到，《侠盗猎车手 6》的发售确实对主机平台上《巫师 3》和《赛博朋克 2077》的销量造成了一定影响，但有一个很明确的原因，让他判断这件事不会对公司第四季度财务数据产生“实质性影响”。

“大家要记住，我们有大量玩家是电脑端玩家，”诺瓦科夫斯基说，“《侠盗猎车手 6》还没有推出电脑版本。我们在电脑端的销量和用户活跃度完全没有受到冲击。”他还补充：“在 PS5 和 Xbox 平台上，我们的销量也没有归零。”

诺瓦科夫斯基还说，《侠盗猎车手 6》并没有改变 CD Projekt 对《巫师 4》和《赛博朋克 2》的目标。恰恰相反，它在很多方面“给我们的开发团队带来启发”。他也不担心这款作品的成功会推高项目开发预算，因为 CD Projekt 的游戏开发“不是由预算主导”。

“我不是说我们不在乎预算，我们当然在意，我相信 Rockstar 同样在意，”诺瓦科夫斯基说，“但开发这类大作，不能抱着‘这笔钱是固定上限，花完就停工’的想法。

这类项目是由开发目标驱动的，资金固然重要，但预算也不是没有上限，我们并不是这个意思。核心理念就是我刚才说的。老实说，《侠盗猎车手 6》的发售并没有改变我们的这套思路，我们一直都是这样做的。”

诺瓦科夫斯基对《侠盗猎车手 6》的正面看法，和《赛博朋克 2》创意总监伊戈尔 · 萨任斯基（Igor Sarzynski）的态度相近。伊戈尔昨天说自己患上了“被 GTA6 催生的开放世界开发者抑郁”，不过他很快澄清，CD Projekt 正在走自己的路线，打造独有的风格。他同时说明，自己说要砍掉《赛博朋克 2》只是玩笑。

《巫师 4》目前计划在 2028 年发售，《赛博朋克 2》预计 2030 年之前不会推出。