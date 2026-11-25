IT之家 11 月 25 日消息，理想汽车今日发布 2026 财年（2026 年 1 月～2026 年 12 月）第三财季（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

营业总收入 ：288.34 亿元，同比增长 5.4%，环比增长 12.3%

毛利润 ：48.16 亿元，同比增长 7.8%，环比增长 69.8%

毛利率 ：16.7%

归母净亏损 ：3.14 亿元，同比减亏 49.7%，环比减亏 81.6%

基本每股收益 ：-0.16 元，同比减亏 48.4%，环比减亏 81.2%

稀释每股收益：-0.16 元，同比减亏 48.4%，环比减亏 81.2%

AI 解读 理想汽车 2026 年第三季度业绩超出市场一致预期，实际收入总额 288.34 亿元，高于机构预期的约 274.5 亿元，归母净亏损 3.14 亿元也优于预期。 公司主营业务与本季亮点 理想汽车是中国新能源汽车市场的领导者，专注于豪华智能电动车的设计、研发、制造与销售，旗下拥有理想 L 系列增程电动 SUV、理想 i 系列纯电动 SUV 及理想 MEGA 等产品。本季核心亮点如下： 交付量同比增长： 2026 年第三季度汽车总交付量为 99,964 辆，同比增加 7.2%，环比由上季 98,330 辆继续爬坡。

收入端稳健增长： 季度收入总额 288.34 亿元，同比增长 5.4%，环比增长 12.3%；其中车辆销售收入 270.94 亿元，同比增长 4.7%，环比增长 12.6%。

毛利率显著修复： 整体毛利率 16.7%，同比提升 0.4%，环比大幅提升 5.7%；毛利润 48.16 亿元，同比增长 7.8%，环比增长 69.8%。车辆毛利率 15.3%，环比提升 5.9 个百分点。

亏损大幅收窄：归母普通股股东净亏损 3.14 亿元，同比收窄 49.7%，环比收窄 81.6%。基本每股净亏损 0.16 元。 业务展望与管理层指引 公司预计 2026 年第四季度车辆交付量为 11 万辆至 11.5 万辆，同比增长 0.7% 至 5.3%。

预计第四季度收入总额区间为 317 亿元至 331 亿元，同比增长 10.1% 至 15.1%。

产品端：新一代理想 MEGA、理想 i9 已于 9 月开启交付，2026 款理想 i6 已于 10 月开启交付；自研马赫 M100 芯片与连山电池体系持续落地。

全球化：9 月在阿联酋发布全新理想 L9，10 月巴黎车展完成欧洲首秀，计划 2026 年 12 月在泰国国际车展首发右舵版理想 MEGA，2027 年第一季度在荷兰和挪威开启 Li 6 欧洲版交付。

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