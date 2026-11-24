IT之家 11 月 24 日消息，为了让《GTA 6》拥有更真实的驾驶感受，Rockstar Games 在开发过程中全面重做了载具设计与模拟系统。

物理技术总监本 · 里昂斯（Ben Lyons）向 TechRadar Gaming 提供了一组开发手记，他介绍，《GTA 5》发售后，团队开始动手打造、测试新车辆，并把从中收获的经验用在了《GTA 6》身上。

“每一代 GTA 都是在前作基础上迭代升级，”里昂斯说，“我们不断增加细节、打磨调校、提升真实度，尽可能让操控手感玩起来舒服。做完《GTA 5》之后，我们一部分人开始自己造车、参加赛车比赛，最后还拿下了纽博格林 24 小时耐力赛的组别冠军。”

“这段经历让我们学到很多，知道怎么改装、设计、调校一台真车才能跑快，也清楚车辆出状况时会发生什么，比如爆胎、撞车。”

R 星在拉力越野摩托上也采用了同样的方式。团队认为，弄懂两轮车和四轮车、铺装路面和非铺装路面的驾驶差别十分关键，这样才能给玩家带来足够逼真、有说服力的体验。

里昂斯接着透露，开发《GTA 6》时，R 星“为每一类载具完整重写了模拟代码”，以此加入更多细节，提升真实感与可信度。

IT之家注意到，这套改动同样覆盖飞行器。游戏里的飞机会独立模拟每一片翼面、螺旋桨、操纵面以及各类引擎。里昂斯说，这些部件都会受到乱流、云层和不同天气的影响。

“依托这套系统，我们得以实现更高精度的模拟效果，”他说，“可以更加真实、多变地模拟飞行器各个部件受损、崩坏带来的影响，玩家需要主动控制飞机，避免坠毁。”

《GTA 6》现已登陆 PS5、Xbox Series X 和 Xbox Series S 平台。