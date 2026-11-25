IT之家 11 月 25 日消息，阿维塔 06T Max 先锋版已上市，新车官方指导价为 21.99 万元，叠加限时权益后售价下探至 19.99 万元。新车定位中型纯电轿车，CLTC 工况纯电续航达 652 公里。作为车系新增版本，该车进一步拉低了阿维塔 06 的购入门槛。

IT之家注意到，阿维塔 06T Max 先锋版延续现款车型设计语言，采用低趴宽体车身姿态，配备标志性双层 LED 灯组，前包围两侧集成远近光灯组，并搭载主动式格栅。值得一提的是，该版本配备 896 线激光雷达，同步搭载华为乾崑 ADS 5 辅助驾驶系统，智能化配置向高阶版本看齐。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4940/1960/1455 毫米，轴距 2940 毫米，配备 20 英寸五辐轮圈及马牌轮胎。车尾采用贯穿式尾灯设计，搭配车顶扰流板、撞色后包围及尾部扩散器装饰件，运动感十足。此外，新车标配车顶行李架，契合其旅行车定位。

内饰方面，阿维塔 06T Max 先锋版采用环拥式座舱布局，配备 35.4 英寸 4K 全景星环屏与 15.6 英寸悬浮中控屏，支持多屏信息交互。车机搭载鸿蒙座舱，内置 MoLA 大模型，具备 AI 车辆控制、全场景智能协同及语音交互能力，并配备 16 扬声器英国之宝音响。舒适性配置上，前排座椅提供加热、通风、按摩功能，储物空间方面提供 70 升前备厢与 517 升后备厢。

动力方面，新车搭载宁德时代 75.47 千瓦时电池包，采用双电机布局，电机总功率 450 千瓦，0-100 公里 / 小时加速仅需 3.74 秒，30%-80% 快充时间小于 10 分钟。