IT之家 11 月 25 日消息，在经历刹车踏板支架断裂事件风波后，鸿蒙智行尊界汽车微博已于 10 月底重启日常宣发工作，并在 11 月 6 日发布了一组尊界 V800 官图。

此前 10 月，懂车帝曾通过测评反映“尊界 V800 汽车刹车踏板支架断裂问题”。参考IT之家此前报道，10 月 15 日，工业和信息化部装备工业一司通报称，工业和信息化部、中央网信办、市场监管总局高度重视，在前期调查工作基础上，成立联合调查组开展核查，并依法依规处理。

据南方都市报今日报道，对于此前“有关车辆刹车踏板支架断裂问题”，记者从懂车帝方面获悉，公司内部仍在等待相关结果。