IT之家 11 月 25 日消息，在经历刹车踏板支架断裂事件风波后，鸿蒙智行尊界汽车微博已于 10 月底重启日常宣发工作，并在 11 月 6 日发布了一组尊界 V800 官图。
此前 10 月，懂车帝曾通过测评反映“尊界 V800 汽车刹车踏板支架断裂问题”。参考IT之家此前报道，10 月 15 日，工业和信息化部装备工业一司通报称，工业和信息化部、中央网信办、市场监管总局高度重视，在前期调查工作基础上，成立联合调查组开展核查，并依法依规处理。
据南方都市报今日报道，对于此前“有关车辆刹车踏板支架断裂问题”，记者从懂车帝方面获悉，公司内部仍在等待相关结果。
延伸阅读
尊界（MAEXTRO）是鸿蒙智行联盟的第四个品牌，由江淮汽车与华为合作打造，双方合作早于 2019 年便已展开。截至目前，鸿蒙智行四家合作车企及对应品牌分别为赛力斯（问界）、奇瑞（智界）、北汽（享界）、江淮（尊界）和上汽（尚界）。2024 年，该品牌正式定名为“MAEXTRO 尊界”，首款车型尊界 S800 于 2024 年 11 月 15 日在广州车展首次亮相。
此次涉事的尊界 V800 是尊界的时代旗舰 MPV，于 2026 年 8 月 5 日在深圳正式上市，推出尊享版、行政版和领航版 3 款配置，售价分别为 76.6 万元起、86.6 万元起和 101.6 万元起。其车身尺寸为 5495×2006×1850mm，轴距 3430mm，最低风阻 0.259Cd，CLTC 综合续航至高 1335km。
回顾事件经过：2026 年 10 月 8 日，懂车帝相关账号发布测试视频，视频显示 3 台尊界 V800 在封闭场地进行 100km/h 至 0 紧急制动测试时，刹车踏板支架全部出现断裂，三辆车来自不同批次但断裂位置相同、断口形态几乎一致，该事件随后冲上热搜。当晚，尊界汽车发布情况说明回应。在随后的回应中，懂车帝方面表示网友关注的“4589N”踏板力数值，实为高速摄像机与检测设备的液晶屏刷新帧率不同，拍摄到的数字跳动出现残影，真实峰值数据为 1612N。尊界方面则表示，即便是非标准的极端测试工况，仍希望为用户提供更高的安全冗余，将进一步优化该部件设计，并为已交付用户提供免费升级选择。
作为品牌背景，尊界首款车型尊界 S800 自 2025 年 9 月规模交付以来连续 10 个月稳居百万豪车销量冠军，上市 13 个月累计交付 19000 辆。