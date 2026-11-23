IT之家 11 月 23 日消息，今日，有博主爆料称，懂车帝内部对公开测试发布了四项要求，包括不再开放对比类内容、想要发布公开测试类内容的账号必须有资质等。

据界面新闻报道，懂车帝内容运营人员表示，此轮变化系平台严格按照《网络测评活动规范》要求，对汽车创作者在平台发布部分场景内容的规则更新。网传“内容大调整”“行业受影响”等信息多处失实，部分内容为 AI 撰写，未跟平台核实求证。

参考IT之家此前报道，今年 9 月，工业和信息化部举行新闻发布会，介绍了我国智能网联新能源汽车产业发展有关情况。

对于汽车行业出现的非理性竞争行为，工业和信息化部装备工业一司司长郭守刚表示，汽车行业出现非理性竞争现象，不仅造成大量资源浪费，而且扭曲资源配置效率、扰乱市场竞争秩序、抑制创新活力，成为阻碍汽车产业高质量发展的一大顽疾。

工业和信息化部会同有关部门制定实施规范工作方案，建立行业企业交流会商机制，指导行业机构发布规范倡议，协同开展供应商账期优化、车辆产品一致性监督检查、网络乱象整治、重点企业督导调研、优化产业布局引导等工作，远近结合、综合施策系统推进治理。综合来看，经过各方面共同努力，治理工作取得积极成效，企业经营行为更趋理性，打“口水战”、互相揭短等网络乱象得到初步治理，供应商账期情况有效改善，产业竞争秩序正在回归理性。

郭守刚还提到，会持续规范产业竞争秩序。深入整治行业网络乱象，引导规范新车发布和产品测评活动。