IT之家 11 月 25 日消息，工信部发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，广汽本田雅阁 2.0L 混动版完成申报。

IT之家注意到，本次申报车型为广汽本田雅阁混动版，产品型号为 GHA7202AAC6AHEV，车辆类型为混合动力轿车。新车的前脸设计有较大改变，采用大尺寸进气格栅与锐利的前大灯组，车身侧面线条流畅，配备黑色外后视镜与 19 英寸轮圈。

▲ 现款本田雅阁前脸设计

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4986 / 1862 / 1449mm，轴距为 2830mm，前轮距 1591mm，后轮距 1613mm，接近角 / 离去角为 14/18 度，前后悬长度分别为 1024mm、1132mm。

车尾部分采用贯穿式尾灯设计，中央带有 ACCORD 标识，下方标注广汽本田字样。

动力系统方面，新车搭载型号为 LFB31 的 2.0L 自然吸气发动机，由广汽本田发动机有限公司生产，排量为 1993ml，发动机最大净功率为 109kW。

该车为油电混合动力版本，不可外接充电，储能装置为锂离子动力蓄电池，单体与总成分别由大连泰星能源有限公司、广汽本田汽车有限公司生产。

新车最高车速为 198km/h，总质量 2100kg，整备质量根据配置不同分为 1585kg、1596kg、1633kg 三个等级，额定载客人数为 5 人，轮胎规格为 235/40R19，排放标准满足国六 b 要求。

配置选装方面，新车可提供多种个性化选装，包括黑色轮辋、全景天窗、前 / 后雷达、不同样式前挡风玻璃、带角灯的前大灯、亮黑 / 车身同色 / 灰色前下格栅饰条、亮黑下侧裙边、亮黑 / 车身同色 / 灰色后杠饰条、带转向灯的外后视镜、亮黑车门窗框 / 角窗框饰条、后摄像头、亮黑尾翼、不同样式车牌固定卡扣等。

此外，新车标配 EDR 汽车事件数据记录系统，可选装 ETC 车载装置，配备 ABS 防抱死制动系统。

以下为汽车参数详情：