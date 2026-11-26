IT之家 11 月 26 日消息，中国证券报今日报道，近日，全球电子协会发布一份面向全行业的供应链警报：印制电路板（PCB）缺货正在从局部环节蔓延到成品板交付，汽车、工业、医疗、通信等领域的客户都在面对更长的交期和更难拿到货的局面。近期，部分 PCB 概念股有所反弹。

记者多方采访了解到，当前，高端 PCB 产品供不应求，部分 PCB 头部厂商高端产品已排产至 2028 年。

对于市场关注的原材料紧缺问题，多家 PCB 上市公司告诉记者，到目前为止，原材料没有出现供应不上的问题，只是在供应速度和效率上显现出一定的压力。一些上游原材料的产能偏紧张，相关公司也在积极扩产。

据IT之家此前报道，全球电子协会 11 月 18 日发布行业警报称，这轮需求不仅规模超出供应链原有承载能力，形态也更耗材料。普通 PCB 约为 12 层，AI 服务器用板正转向 40-60 层以上，每增加一层都要消耗更多玻纤布、树脂、铜箔和覆铜板。

据协会数据，截至今年 9 月，PCB 订单量同比增长 56.1%，出货量仅增长 13.3%；高多层板的交期已达 16-20 周甚至更长。协会称，这种需求同时挤压板材制造与上游材料，各个环节的限制相互叠加。

协会预计，在需求强劲、复杂度上升、产能增速偏慢的背景下，PCB 短缺至少会持续到 2027 年上半年，2028 年中期之前不太可能出现明显缓解。目前超大规模数据中心运营商正在锁定有限供应，汽车、工业、医疗和国防客户的排位则被推到后面。

协会认为，这一供应链风险可能堪比 2021 年的芯片短缺：所有电子系统都依赖 PCB，缺少电路板与材料，半导体和整机组装的投资也无法转化为产出。

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