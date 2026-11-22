IT之家 11 月 22 日消息，据金融时报报道，随着人工智能基础设施成本飙升并向下游客户传导，销售数据中心设备的科技公司正在与买家签署合同数月后，大幅上调搭载英伟达芯片的人工智能服务器价格。

包括戴尔、慧与科技（HPE）、联想和超微电脑（Supermicro）在内的供应商，向自建数据中心的客户销售服务器，其中包含 GPU、内存芯片和网络设备等组件。此类交易通常在交付前很早就已达成协议。

然而据知情人士透露，数月后，当设备准备交付时，这些科技公司要求的价格远高于最初商定的金额。

在人工智能设备供不应求的当下，大型金融服务与交易公司虽然是仅次于大型科技超大规模云服务商的计算设备采购大户，却也不得不听任供应商摆布其定价。

“当你遇到 25%、30% 甚至 45% 的涨价时，确实令人不安，”一位知情人士说。他们补充道，提前数月敲定的初始价格，与组件交付后企业最终支付的金额之间“存在巨大落差”。

随着科技巨头、交易公司及其他大型企业竞相自建数据中心，价格的飙升凸显出市场对算力的强劲需求。根据摩根大通的研究，价格上涨主要是由于科技公司转嫁了飙升的内存成本，自 2024 年初以来，内存成本已上涨超过 400%。

“现在的常态是，我们先签署一份带有参考价格的合同，等他们交付时，价格就可能被随意抬高，”另一位知情人士表示。

“我们从来没说过‘不’，”他们补充道，“说到底，算力对我们至关重要，我们愿意为此买单。”接受采访的买家未确认合同中是否包含说明价格可能在订单交付时上涨的条款。

随着相关案件诉诸法庭，一场关于涨价的纠纷于今年早些时候被公开。

今年 6 月，XTX 在爱尔兰法院起诉了戴尔。根据法庭文件，两家公司曾就服务器商定了 5.49 亿美元（IT之家注：现汇率约合 36.75 亿元人民币）的固定价格，此外 XTX 还额外支付了 500 万美元（现汇率约合 3,346.7 万元人民币）以“确保价格确定性”。

但戴尔后来告诉这家英国交易公司，服务器的组件价格已经上涨，并表示 XTX 必须“至少额外支付 6,200 万至 7,000 万美元（现汇率约合 4.15 亿至 4.69 亿元人民币）才能获得这些服务器”。

“XTX 对戴尔试图提高商定价格感到震惊，”该公司在法庭文件中表示，戴尔告诉 XTX 高管，“其他面临涨价的公司曾去寻找其他供应商，但最终又回到了戴尔，并同意了价格上调”。

法庭文件显示，戴尔告诉 XTX，由于内存价格上涨，它“无法消化这些增加的成本”。该案仍在审理中。