IT之家 11 月 26 日消息，据央视新闻报道，11 月 25 日，中广核广东台山核电项目 3 号机组开始核岛第一罐混凝土浇筑，标志着该机组主体工程正式开工，项目二期工程开始进入建设阶段。

此次开工的 3 号机组采用我国自主研发的三代核电技术“华龙一号”，建成后年发电量超 90 亿千瓦时，可满足约 100 万人口的年生产生活用电需求。

IT之家从报道获悉，台山核电项目规划 6 台百万千瓦级核电机组，分三期建设。其中，项目一期两台机组已于 2019 年 9 月 7 日全面建成投产。二期工程投产后，将进一步提升区域清洁能源保障能力，为粤港澳大湾区世界级绿色低碳产业集群发展提供强劲动能。

延伸阅读

台山核电项目位于广东省江门市台山市赤溪镇，由中国广核集团、法国电力集团（EDF）和广东省能源集团共同投资设立的台山核电合营有限公司负责建设运营。

此前提到的项目一期两台机组并未采用“华龙一号”，而是引进第三代核电 EPR（欧洲先进压水堆）技术，单机容量为 175 万千瓦。其中 1 号机组于 2018 年 12 月 13 日建成投产，是“EPR 全球首堆工程”，2 号机组于 2019 年 9 月 7 日建成投产，两者分别是全球首台和第二台建成投产的 EPR 核电机组。

“华龙一号”是我国拥有完全自主知识产权的三代压水堆核电技术，采用“177 堆芯布置”和“能动与非能动相结合”的安全设计理念，在事故情况下 30 分钟内无需人工干预也能确保反应堆安全；其双层安全壳外层钢筋混凝土厚度超过 1 米，可抵御大型商用飞机撞击和 9 级地震。

“华龙一号”首堆设备国产化率达 88%，批量化建设阶段相关设备国产化率已超 90%，带动上下游产业链 5300 多家企业。福清核电两台机组投运后，中广核广西防城港核电站的两台“华龙一号”机组也陆续投产；2023 年 2 月，我国出口巴基斯坦的两台“华龙一号”机组建成投产并正式交付。截至 2026 年 11 月，“华龙一号”在运在建机组已达 47 台，是全球在运、在建机组总数最多的三代核电技术。

本次开工的 3 号机组属于台山核电二期工程（3、4 号机组），项目总投资 431 亿元，两台机组建成后可形成年发电量约 180 亿千瓦时的清洁能源供应能力。二期项目将采用高位收水自然通风冷却塔，依托大气热阱带出常规岛热力循环余热，实现冷却水循环使用，降低温排水对海洋生态的影响。