IT之家 11 月 26 日消息，11 月 26 日，工业和信息化部、国家网信办、国家发展改革委联合印发《新一代通信网建设实施方案》，提出到 2030 年，建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网，适时开展 6G 网络建设。

方案称，新一代通信网以 5G-A/6G、万兆光网、卫星互联网为核心支撑，以高速泛在、天地一体、云网融合为关键特征，提供感知、传输、存储、计算、智能等综合性信息服务。

总体要求上，方案提出主动适应和赋能人工智能创新发展，坚持应用牵引、适度超前，系统建强基础网络、空间网络、国际网络、融合网络四张网络，全面提升全域智能、安全韧性、绿色低碳三项能力。

基础网络方面，方案要求积极推进 5G-A 网络规模覆盖，适时开展 6G 网络建设，深入实施“信号升格”专项行动。

空间网络方面，加快低轨通信卫星发射进程，推进天地网络融合；开展星地频谱共享技术验证与临近空间通信网络试验，探索建设临近空间飞艇、太阳能无人机等高空通信平台；加快推广手机等终端设备直连卫星、卫星甚高频数据交换系统（VDES）等应用，推动卫星物联网业务商用试验；结合 5G-ATG 技术试验情况推广基站建设。

融合网络方面，方案提出加大 5G 轻量化（5G RedCap）部署力度，开展 5G 工厂量质齐升行动，推进工业 5G 独立专网试点，推动 6 万家企业实施网络改造；在事故高发路口和路段部署蜂窝车联网（C-V2X）直连通信；利用 5G/5G-A 和卫星互联网实现低空公共航路连续覆盖及感知；利用 5G-A/6G 通感一体基站开展城市生命体征监测。

IT之家注意到，面向人工智能，方案要求推动通信网架构向以支持人工智能应用为中心演进，提升算内、算间、入算的网络性能；构建“枢纽 — 区域 — 边缘”多层级算力设施架构；探索大小模型协同、人机协同等网络运维新范式，搭建网络大模型和智能运维体系。

产业生态方面，方案提出统筹推进 6G、超高速光通信、卫星通信等核心技术攻关，推动人工智能手机和电脑、智能穿戴设备、卫星互联网终端等普及应用，加快发展消费侧智能体应用。