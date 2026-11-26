IT之家 11 月 26 日消息，商务部等 8 部门今日宣布印发《服务贸易发展“十五五”规划》，目标到 2030 年，服务贸易发展实现贸易规模稳步扩大，占外贸总额的比重进一步提升，服务贸易大国地位进一步稳固，服务贸易在贸易高质量发展中的作用更加突出。

目标到 2035 年，全面形成服务贸易高质量发展格局，创新能力和开放水平大幅提升，我国服务贸易发展规模和国际竞争力稳居全球前列，对建成贸易强国和社会主义现代化建设的战略支撑和综合贡献进一步增强。

IT之家注意到，规划文件提到，“十四五”时期，我国服务贸易有效应对一系列重大风险挑战，创新发展取得重大成就：

贸易规模迈上新台阶， 服务进出口总额首次突破 8 万亿元 ，2025 年达到 80823.1 亿元，其中出口 36267.9 亿元，年均增长 13.4%，进口 44555.1 亿元，年均增长 11.1%。

行业领域呈现新发展，知识密集型服务出口占服务出口总额的比重达 50.5%， 电信计算机和信息服务、知识产权使用费、其他商业服务引领增长 ，数字文化产品加速出海。

改革创新取得新突破，全面深化服务贸易创新发展试点成效显著，特色服务出口基地成为出口重要支点，服务外包示范城市引领产业转型升级。

对外开放迈出新步伐，建立跨境服务贸易负面清单管理制度和梯度开放体系，高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》，推动世界贸易组织成员达成服务贸易国内规制参考文件、投资便利化协定和电子商务协定。

综合贡献实现新提升，服务贸易占外贸比重提升至 15.1%，成为增长新引擎，为我国参与全球价值链分工、提升产业竞争力和扩大服务消费供给发挥了积极作用。

规划文件要求提升“制造 + 服务”综合竞争力。发挥“中国制造”优势，推动服务贸易与高端制造业融合发展，在生物医药、集成电路、飞机、汽车、工程机械、高铁、船舶等领域培育一批综合服务提供商，形成重点服务产业链或产业集群。引导生产性服务业与制造业协同出海，服务产供链合理有序跨境布局。拓展综合保税区功能，优化保税监管制度，扩大研发、设计、检测、维修、供应链物流等生产性服务出口。发展“数字孪生 + 智能制造”“工业互联网 + 供应链”等新业态。推动互联网平台型企业提供跨境供应链、数字营销、数据分析等一站式服务，助力中小制造企业与全球采购商高效对接。

规划文件支持金融保险服务出口。做好金融服务产业链供应链合理有序跨境布局，提升人民币金融服务全球竞争力。鼓励金融机构采取差异化、多样化战略，为企业贸易投资合作提供契合实际、符合需要的金融服务。借助大数据、区块链等金融科技，将金融服务嵌入智能制造、智能物流、智能仓储等各个环节，培育金融服务贸易竞争新优势。拓宽人民币跨境支付系统（CIPS）网络广度和深度，提升系统功能和服务。

规划文件还提到，更好发挥国家文化出口重点企业和项目引领作用，扩大出版物出口和版权贸易，推动优质网络文学、视听节目、动漫游戏、数字电影、演艺服务、文化艺术品等出口。

规划文件要求修订发布《鼓励进口服务目录》。服务新质生产力发展和绿色低碳转型需要，扩大研发设计、资源循环利用、环境治理等生产性服务进口。满足人民群众对高品质生活的需求，鼓励医疗健康、演出赛事等更多优质生活性服务进口，引进境外优秀视听节目和影片，办好国际电影节、电视节，做好涉外影视节展工作，扩大多元化服务供给。