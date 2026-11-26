IT之家 11 月 26 日消息，首尔半导体株式会社（Seoul Semiconductor Co., Ltd.）昨日（11 月 25 日）发布公告，其子公司首尔威迅（Seoul Viosys）开发的全球首款 WICOP Pixel 技术已进入全面量产，并开始向全球电视厂商供货。

在技术实现方面，WICOP Pixel 技术有别于自发光的 Micro LED 方案，不改变液晶面板本身，主要把传统“白光背光＋彩色滤光片”的方案，改为更精细、可独立控制的红、绿、蓝三色光源，从而提升液晶电视的色彩、亮度和寿命。

该技术以数十微米级的超细间距排列红、绿、蓝三种发光芯片，并集成到同一个像素单元中。每种颜色可以独立驱动和控制，再通过精确混光，呈现数万种自然色彩。IT之家附上相关图片如下：

WICOP 可视为“无封装芯片”，传统 LED 芯片通常需要单独封装，才能保护芯片、引出电极并方便安装；而 WICOP 则通过芯片级结构，让发光芯片无需独立封装即可像普通电子元件一样使用。对 WICOP Pixel 而言，这意味着红、绿、蓝芯片可以更紧密地排布，减少传统封装带来的体积、光路和组装限制。

在画质指标方面，首尔半导体称该技术可覆盖 100% 的 DCI-P3 色域。DCI-P3 是数字电影行业常用的国际色彩标准，完整覆盖意味着屏幕能够呈现该标准定义的全部色彩范围。

公司还表示，WICOP Pixel 的峰值亮度最高可达 3,000 尼特，超过 OLED 屏幕的三倍，因此在明亮的客厅、商场或户外等环境中，画面仍能保持清晰和较强的沉浸感。

除色彩和亮度外，这项技术还宣称拥有超过 OLED 两倍的使用寿命。首尔半导体还在研究取消彩色滤光片的方案；该部件约占液晶面板材料成本的 20%，若能移除，有望进一步降低整机成本。