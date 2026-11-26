IT之家 11 月 26 日消息，工信部昨晚发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，奇瑞风云 A8 纯电版完成申报。

IT之家注意到，本次申报的风云 A8 纯电版为奇瑞汽车股份有限公司旗下纯电动轿车，整体延续品牌最新电动化设计语言，前脸采用流畅的封闭式造型，车尾配备贯穿式 CHERY 字母标识，右下角带有「奇瑞汽车」字样，与现有插混版风云 A8 形成同系列家族化设计。

车身尺寸方面，该车长宽高分别为 4765 / 4722mm、1850mm、1497mm，轴距为 2770mm，轮胎规格提供 215/50R17、215/55R17 两种选择，接近角 / 离去角为 13°/16°，额定载客 5 人，整备质量为 1650kg、1699kg。

动力部分，新车搭载芜湖埃科驱动科技有限公司生产的 TZ180YMZA0 驱动电机，额定功率 178kW，最高车速可达 180km/h；储能装置为磷酸铁锂蓄电池，单体由宁德时代新能源科技股份有限公司提供，电池总成由芜湖奇达动力电池系统有限公司装配。

配置方面，该车可选装前保装饰罩、后保装饰罩、后背门、轮辋装饰罩、LOGO 标、尾部标识、外后视镜摄像头、哑光黑车窗装饰条、终身质保标、鲨鱼鳍天线、激光雷达、后周视摄像头、前侧雷达、侧周视摄像头、侧装饰件、后侧雷达、前雷达、后雷达，也可不装前摄像头与天幕；同时支持选装 ETC 车载装置，标配汽车事件数据记录系统（EDR），防抱死制动系统由上海利氪科技有限公司提供。

以下为汽车参数详情：

▲ 纯电版