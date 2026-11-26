IT之家 11 月 26 日消息，工信部昨晚发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，奇瑞艾瑞泽 7 纯电版完成申报。

本次申报的艾瑞泽 7 纯电版为奇瑞牌纯电动轿车，由奇瑞汽车股份有限公司生产，车身长宽高分别为 4765mm / 4722mm、1850mm、1497mm，轴距为 2770mm，整备质量为 1650kg / 1699kg，总质量为 2100kg / 2149kg，额定载客人数为 5 人，最高车速可达 180km/h。

IT之家注意到，该车轮胎规格提供 215/50R17、215/55R17 两种选择，配备防抱死制动系统，由上海利氪科技有限公司提供，同时标配汽车事件数据记录系统（EDR），并可选装 ETC 车载装置。

外观方面，车尾印有 ARRIZO 7 标识，中央为 CHERY 品牌英文标识，后包围配备装饰性排气布局，整体风格简洁大气。

选装配置方面，该车可选装前保装饰罩、前雷达、前摄像头、后保装饰罩、后背门、后雷达、哑光黑车窗装饰条、鲨鱼鳍天线、激光雷达、后周视摄像头、轮辋装饰罩、外后视镜摄像头、终身质保标、前侧雷达、侧周视摄像头、侧装饰件、后侧雷达，还可不装天幕。

动力与储能方面，该车搭载由芜湖埃科驱动科技有限公司生产的型号为 TZ180YMZA0 的驱动电机，最大功率为 178kW；储能装置为磷酸铁锂蓄电池，单体生产企业为宁德时代新能源科技股份有限公司，总成生产企业为芜湖奇达动力电池系统有限公司。

值得一提的是，该车型不管是外观、尺寸还是动力，都与一同公布的风云 A8 纯电版高度接近。

以下为汽车参数详情：

▲ 纯电版