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IT之家 11 月 23 日消息，奇瑞风云 A9 夜影版车型今日上市，官方指导价 134,899 元，限时超级置换价 131,899 元。
新车提供墨石黑、玄武灰双色可选，内饰采用夜幕紫黑限定色。除颜色外，新车还采用了夜影版专属套件拉花，配备夜影专属绒毯、刀锋轮毂、磁悬浮轮毂灯、副驾悠然座椅、智能香氛套装等。
风云 A9 增程版尺寸为 4890×1913×1489mm、轴距 2900mm；整车风阻系数达到 0.223Cd。
奇瑞风云 A9 搭载单电机，最大功率 178kW，最大扭矩 275N·m；搭载 70.11kWh 磷酸铁锂电池，CLTC 纯电续航里程 655km，30%-80% 快充时长为 20 分钟。
新车内饰搭载 8.88 英寸液晶仪表 +15.6 英寸中控屏，配备灵犀智舱 2.0，采用 8155 车规级芯片，高配车型则采用 3 纳米高算力 8678 芯片。
此外，风云 A9 支持猎鹰辅助驾驶，采用 1 颗激光雷达 + 3 颗毫米波雷达 + 11 颗高性能摄像头 + 12 颗新型超声波雷达 + 1 颗高性能智驾芯片的配置组合，支持城市 NOA、高速 NOA、泊车场景等辅助驾驶功能。
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