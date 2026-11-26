IT之家 11 月 26 日消息，据央视新闻报道，近日，国际 MeerKLASS（MeerKAT 大天区巡天）合作团队借助南非 MeerKAT 射电望远镜，首次在宇宙学尺度上直接捕捉到中性氢 21 厘米射电信号，探测信噪比达 6.2。

这项成果让中性氢强度映射技术距离独立开展宇宙学研究迈出关键一步，也为未来平方公里阵列射电望远镜（SKA）的精密宇宙观测打下重要基础。相关成果在国际学术期刊《英国皇家天文学会月刊》在线发表。

在本次科学发现中，中国科学院上海天文台科研团队，主导了关键数据校准管线研发，为本次突破提供了核心数据支撑。

宇宙学尺度中性氢 21 厘米信号直接探测示意图

中性氢是宇宙里未被电离的氢原子，是科学家看懂宇宙演化的重要“探针”，会发出 21 厘米射电辐射。通过观测这种信号，科学家们就能看清物质如何在引力作用下聚拢，慢慢形成星系、星系团，以及串联起整个宇宙的网状大尺度结构。

和传统巡天逐个寻找星系不同，中性氢 21 厘米强度映射技术不用分辨单个星系，只要测量一片天区里中性氢的总辐射，就能获取宇宙物质分布的三维统计信息，巡天速度快、覆盖范围广，是未来探索宇宙膨胀、暗能量的重要手段。

IT之家从报道获悉，中性氢发出的 21 厘米射电辐射信号极其微弱。银河系和其他天体的辐射，要比目标信号强上万倍，再加上望远镜本身的仪器误差，提取信号难度极大。过去十多年，科学家在宇宙学尺度上探测这一信号，主要依靠外部星系巡天数据辅助；不靠其他观测数据、直接测出中性氢的空间聚集特征，一直是该研究领域的难题。

本次研究，科研团队利用 MeerKAT 在 2021 年的 L 波段深场观测数据，观测天区约 236 平方度，看到的是大约 45 亿年前、红移 0.42 的宇宙。团队把 64 面天线当成独立望远镜，采用单碟模式高效测绘天空。之后，研究人员将数据分成四组相对独立的子集，分别去除前景干扰，再依靠子集之间的互相关方法压低仪器噪声与系统误差，最终成功探测到中性氢信号的自功率谱。

高精度校准是这次突破的关键。我国科研人员主导研发了 KATcali 校准管线，并通过一系列创新方法，有效抑制了观测数据中的系统误差，把观测噪声降到很低水平，让数据具备捕捉微弱宇宙信号的能力。

未来，该研究项目计划测绘的宇宙体积将达到本次研究所覆盖宇宙体积的千倍以上，为研究宇宙大尺度结构增长、宇宙膨胀及暗能量性质提供新的观测依据。