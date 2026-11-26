IT之家 11 月 26 日消息，SpaceX 公司当地时间 11 月 25 日发布公告，将为每一个现有的特朗普儿童账户各捐赠 1 股新发行的 A 类普通股，帮助美国儿童建立长期储蓄。

此外，作为其“为每个美国孩子捐赠一股 SpaceX 股票”承诺的体现，SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克还将亲自拿出与所捐赠股票数量相等的股份进行匹配捐赠，也就是 SpaceX 每捐 1 股，马斯克也捐 1 股。

公告还称，出于对美国下一代人的关怀，SpaceX 总裁兼首席运营官格温 · 肖特威尔宣布个人将捐赠超过 200 万股 SpaceX 股票。

IT之家注意到，马斯克今年 10 月就在 X 平台发布置顶消息，宣布将在明年把自己的 SpaceX 股票送给美国的每个孩子，而这只是开始。

美国财政部部长斯科特 · 贝森特（Scott Bessent）10 月 20 日在 X 平台发文，感谢马斯克为下一代投资。“已经有超过 80 亿美元（IT之家注：现汇率约合 534.25 亿元人民币）存入儿童账户，这笔非凡的捐赠将使这一总数更上一层楼。随着特朗普账户的持续发展，我们期待更多慈善家加入这一运动，帮助美国各地的儿童启动他们的财务未来。”

Trump Accounts（特朗普账户）是特朗普政府推出的面向美国未成年人的普惠投资储蓄政策账户，核心目的是让美国儿童成年后获得一笔可观的投资积累。

根据特朗普账户官网介绍，2025 年至 2028 年出生的未成年人可获得美国联邦政府一次性发放的 1,000 美元（现汇率约合 6,678 元人民币）种子投资，家长、亲友每年合计最多可存入 5,000 美元（现汇率约合 33,391 元人民币）税后资金，雇主每年可为员工子女额外出资最高 2,500 美元（现汇率约合 16,695 元人民币），州政府和慈善机构的捐款不占用上述额度。

受益人年满 18 岁可提取 50% 账户余额，25 岁起可提取全部余额用于高等教育、创业等合规用途，30 岁时可完全自由支配全部资金，违规提取会被处以 10% 的罚款。

当地时间 2026 年 10 月 7 日，特朗普正式宣布，政府已经为所有符合条件的 18 岁以下美国未成年人自动开设了特朗普账户，总开户量接近 7000 万，此前未完成自主注册的符合条件儿童也全部自动生成了账户。自动生成的账户默认处于未激活状态，家长或法定监护人需要完成认领操作，才能接受赠款、存入资金和领取政府发放的 1,000 美元（现汇率约合 6,678 元人民币）种子金。

摩根大通、英特尔、博通等多家企业已经公开表态，会为自家员工子女的特朗普账户提供配套赠款。