IT之家 11 月 26 日消息，人形机器人公司 Figure 于 11 月 24 日回应马斯克的“摆拍、预先编程”质疑，发布一段 41 秒视频，展示 Figure 03 机器人在桌子被人为移动后，仍能重新定位并取回放在桌上的苹果。

11 月 18 日在 TomorrowX 峰会上，马斯克表示目前多数人形机器人演示并非真正的自主运行，通常是经过事先安排和预编程，缺乏真实环境中的自主适应能力。他举例表示“让机器人去拿一个苹果，然后把桌子挪走，它就拿不到苹果了。”

该测试可视为“环境变化泛化”测试，机器人不能只记住“苹果在某个固定坐标”，还要靠视觉感知、场景理解、重新规划路径和抓取策略，在桌子被移动后完成任务。马斯克还表示，特斯拉正在推进 Optimus 人形机器人，并计划在一两个月内展示一次未经摆拍、无需预编程动作的“真实”演示。

针对这一说法，Figure 首席执行官布雷特 · 阿德科克“接招”，在 X 平台发布了 41 秒视频。画面中，Figure 03 先按指令从桌上拿起苹果，将苹果放回桌面；在桌子被移到新位置后，机器人再次接到取回苹果的指令，随后走向新位置并成功完成动作。IT之家附上相关截图如下：