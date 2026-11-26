IT之家 11 月 26 日消息，比亚迪今日宣布，腾势 Z9S 首发随行互连 App，微信内容无缝上车，官方宣称“微信生态互联，车机手机打通；后排遥控，乘车新体验”。

官方海报显示，该功能支持微信内容流转、目的地服务接力、手机控车等，可以接收微信位置、手机地图、QQ 音乐、公众号、图片等。腾势 Z9S 首发随行互连功能，其它车型后续通过 OTA 陆续实现。

开启路径：车机-应用中心-随行互连。

据IT之家此前报道，比亚迪腾势 Z9S 于 9 月 23 日正式上市，新车共推出闪充尊荣型、闪充旗舰型、易三方闪充性能型三款车型，官方指导价分别为 25.58 万元、27.58 万元、32.58 万元，以 1100 公里纯电续航、第二代刀片电池、易三方技术平台为核心卖点。

新车车身尺寸为 5090/1980/1490mm，轴距 3025mm。车内配备前排双零重力座椅、后排电动调节与 7 英寸扶手屏、18 扬声器帝瓦雷音响、7L 智能冷暖冰箱、三温区双层流空调及 128 色氛围灯。储物方面提供 470L 后备厢与 120L 电动前备箱，全车共 44 处储物空间（含 11 处拓展点位）。