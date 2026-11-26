IT之家 11 月 26 日消息，科技媒体 MacRumors 等多家海外媒体报道，一些 App 公然违反 App Store 规则，且苹果公司审核与治理似乎未能有效落实，导致 iPhone 18 Pro 等用户面临日益增多的“通知广告”困扰。

按照苹果 App Store 审核指南，App 必须通过清晰、明确的同意声明提醒用户，且用户主动选择接收推广信息后，才能发送促销通知；同时，App 还必须提供简便的退订方式，让用户随时停止接收营销消息。

不过根据加拿大等网友反馈，包括 Cineplex、麦当劳和 Wendy's 等知名品牌的 App 并未严格遵守 App Store 规则，不仅在未经用户许可情况下发送促销推送，而且没有提供单独关闭广告通知的选项。

并非所有用户都会遇到同样密集的推送。一位使用 iPhone 17 Pro 的 MobileSyrup 撰稿人称，Cineplex、Skip 和 Wendy's 的应用在其设备上从未发送过促销提醒，说明相关广告推送对不同账户的影响并不一致。

此外报道称另一些应用虽然设有促销通知开关，却未能真正尊重用户选择。加拿大外卖服务 Skip 提供关闭促销通知的选项，但有用户表示，关闭该功能很久之后仍会收到优惠提醒。IT之家附上相关截图如下：

DoorDash 的做法则更具争议：用户关闭促销优惠并下单后，应用会弹出提示，称重新开启通知可“不错过任何订单更新”；即使订单更新通知原本已开启，点击该按钮仍可能悄悄把促销广告重新打开。

“实时活动”（Live Activities）功能也存在被滥用情况。该功能原本用于展示航班动态、体育比分、健身进度等用户正在关注的信息。苹果在应用设计指南中明确要求开发者不得将其用于广告或推广，App Store 规则 4.5.3 也禁止通过该功能发送未经请求的消息。不过有用户反馈部分购物应用直接在实时活动中投放广告，把原本有用的锁屏追踪工具变成了持续显示的横幅广告。

值得注意的是，苹果自身也卷入了类似争议。苹果近日通过 App Store 向用户推送了一条 Paramount+ 订阅优惠通知。虽然 App Store 提供关闭“推荐与优惠”的选项，但报道指出该网友并未提供上下文，尚不清楚苹果在推送前，是否事先征得了用户的明确同意。