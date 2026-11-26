IT之家 11 月 26 日消息，工信部发布第 414 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，广汽埃安新能源汽车股份有限公司启境 GX7 共 6 款车型完成申报，涵盖纯电动单电机、纯电动双电机四驱以及插电式增程混合动力多种动力版本。

IT之家注意到，本次申报的启境 GX7 整体外观保持统一设计语言，车尾采用贯穿式尾灯组，中央排布 AISTALAND 字母标识，左侧为“启境”字样，右侧标注“GX7”车型名称，下方配备运动化扩散器造型。另外，在选装照片中，还有启境的图形车标。

尺寸方面，本次申报车型的尺寸均为 5099×2006×1750mm，轴距为 3070mm，前轮距 1716mm、后轮距 1732mm，前悬 954mm、后悬 1075mm，接近角 / 离去角为 18°/22°，额定载客 5 人，轮胎规格可选 255/55R20、255/50R21、275/45R21，全系最高车速为 210km/h。

动力与配置方面，本次申报包含两类纯电四驱车型：其一搭载前交流异步电机（峰值功率 165kW）加后永磁同步电机（峰值功率 250kW）的双电机组合，匹配时代一汽供应的镍钴锰三元锂电池；其二搭载后永磁同步单电机（峰值功率 250kW），分别匹配磷酸铁锂电池（时代上汽 / 时代广汽）与镍钴锰三元锂电池（时代一汽 / 宁德时代肇庆）；同时还有两款插电式增程混合动力车型，搭载排量 1498ml 的 4A15J4 发动机（最大净功率 120kW），匹配时代广汽供应的磷酸铁锂电池，满足国六排放要求。

配置层面，申报车型可按需选装不同样式轮辋、轮辋盖、前部标识、前组合灯、电动踏板，全系标配天幕，可选装 ETC 车载装置，配备博世供应的 IPB 防抱死制动系统以及汽车事件数据记录系统（EDR）。

以下为汽车参数详情：

▲ 双电机四驱纯电版（三元锂）

▲ 单电机纯电版（磷酸铁锂）

▲ 单电机纯电版（磷酸铁锂）

▲ 单电机纯电版（三元锂）

▲ 插电式增程混合动力版（磷酸铁锂）

▲ 插电式增程混合动力版（磷酸铁锂）