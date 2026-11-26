IT之家 11 月 26 日消息，Epic Games 首席执行官蒂姆 · 斯威尼（Tim Sweeney）本周在 X 上把 Anthropic 的 Claude 称为“垃圾”，起因是这个模型中断了一场关于编程与集合论的研究会话，并指控他在做“蒸馏”。

IT之家注意到，斯威尼写道：“它就是垃圾，拦住我做的一些集合论工作，还指控我在搞蒸馏。这还是我用公司账号每天只输入一两个小时提示词的情况下发生的。Anthropic 不能一直这样破坏客户的工作。”

蒸馏指的是反复查询一个强模型，用其输出生成高质量训练数据，用来训练更小或与之竞争的模型。各家前沿实验室都在服务条款中禁止这种做法，但斯威尼认为检测系统过于激进，现在已经开始误判正常的技术研究。

对于虚幻引擎和 Epic 公司的 Verse 语言的开发者斯威尼来说，集合论和形式逻辑并非陌生的话题。Epic Games 一直是游戏开发领域最积极支持 AI 工具的公司之一。

该公司通过模型上下文协议（Model Context Protocol，MCP）把 Claude（以及 Gemini）接入虚幻引擎，还公开反对数字商店强制标注 AI 生成内容，并表示 AI 将成为真正创作者的“加速器”，同时也承认存在更多低质量“AI 垃圾内容”的风险。

对一位在自己公司内部极力推动 AI 应用的首席执行官来说，被自己力挺的工具拦下来，多少有些尴尬。更进一步看，这也暴露了这类安全机制最大的问题之一：原本用来阻止模型被盗用的系统，如今开始干扰正常用户开展高水平的工作。

Anthropic 之后会收紧还是放宽这些过滤机制，目前仍是未知数。眼下，斯威尼的公开不满，是 AI 最坚定的支持者之一罕见地把矛头指向一个知名模型的案例。