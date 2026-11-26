IT之家 11 月 26 日消息，Anthropic 首席执行官达里奥 · 阿莫迪（Dario Amodei）今天（11 月 26 日）在 X 平台发布推文，公开否认外界对其“主张人类应向 AI 交出自由意志”的指控，称这种说法“荒谬”。

他在社交平台 X 上发布长文表示，AI 必须接受合法的民主程序治理，人类不应为了效率或安全而牺牲合法性与自主决定权，并强调将治理权交给 AI 是“糟糕的主意”。

IT之家援引 TechCrunch 报道，这场争论的背景，是关于“AI 替人干活”与“AI 替人做主”之间的界限在哪里？一方认为，只要人类保留监督和最终决定权，任务层面的自动化就是技术进步；另一方则担心，当自动化从具体任务扩展到研发、治理乃至社会运行，人类控制权会被逐步稀释。

OpenAI 首席执行官萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）表示，必须确保人类继续拥有“对未来的自主权”，不能让 AI 在发展方向和关键选择上取代人类。

Meta 首席人工智能官亚历山大 · 王（Alexandr Wang）也撰文称，人类不应接受社会被“移交”给人工智能。他认为，随着人工智能能力快速提升，安全、对齐与保障问题愈发紧迫，社会必须认真思考如何稳步推进这项技术。

在这条长推文中，阿莫迪回应指出，他一贯主张对人工智能实施民主监督，认为人工智能应当服务于并加强民主制度，而人类必须始终保留最终决策权。

他区分了两类情形：一是广泛放弃人类的自由意志，让人工智能代替人类决定社会应如何运行；二是随着技术进步，人工智能以更自动化的方式完成具体任务，例如驾驶汽车、设计抗癌药物或编写完整软件。在他看来，后者只是技术能力提升带来的工作方式变化，并不意味着人类因此失去对社会的控制。

阿莫迪指出过度自动化也会存在诸多风险，其中一项是“递归自我改进”。若人工智能在缺乏充分人类监督和理解的情况下，自主开发下一代前沿模型，其能力可能提升得比人类能够控制或适应的速度更快。阿莫迪称，Anthropic 已公开表示，不认为 Claude 可以在没有有效人类监督和理解的情况下，完全自主地连续构建前沿模型。

阿莫迪还指责竞争对手在进行“基于情绪的商业与政治定位”，即一边高喊“人类控制”“人工智能只是工具”，一边却在产品层面不断推进任务自动化。