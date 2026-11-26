IT之家 11 月 26 日消息，沃尔沃汽车希望用人形机器人取代部分工厂工人，这些机器人能够做那些重复性高、体力消耗大的活儿，而且它们不会抱怨腰疼。

为了实现这个目标，这家车企已经把首批 Aeon 机器人运进了位于比利时根特的工厂，目前由工作人员带着它们学习各种任务。沃尔沃表示，目标是让机器人为员工分担重复性和“在人体工学上具有挑战的工作”。

固定式机械臂在汽车工厂里已经用了几十年，但如今一些品牌开始投入大量时间和资金，研发由人工智能驱动、能处理零件位置并不总是完全固定的任务的机器人。业内所称的“取放”类工作，正逐步交给机器人。特斯拉、通用汽车、福特和 Rivian 都在慢慢把复杂的机器人部署到自家工厂。

沃尔沃也不例外。这家瑞典车企透露，运抵根特工厂的首批人形机器人目前只是在进行训练，从 2027 年中期起，它们将逐渐开始在真实工况下干活。

眼下，沃尔沃汽车正用模仿学习的方式，教机器人如何把特定零件高精度地拿起并放进两个固定工位。整个学习过程中，团队会逐步提高难度：增加零件数量、让机器人在生产区域里移动，以及与工厂的自动化系统交互。

沃尔沃汽车首席制造官马格努斯 · 尼尔松（Magnus Nilsson）说：“Aeon 的人形设计意味着它可以直接融入我们目前的生产流程，与我们的员工和现有自动化设备协同工作。我们的目标是让人形机器人承担一些体力消耗最大的工作，帮助员工的工作更符合人体工学。”

沃尔沃选中的这款机器人外形像人，但没有脚，其身高 5.4 英尺（IT之家注：约 1.6 米），靠轮子移动，最高速度可达 5.3 英里 / 小时（8.6 公里 / 小时），重 132 磅（60 公斤），最多能搬运 22 磅（10 公斤）的物件。其通过多组摄像头和传感器感知周围环境，精确地操控零件。