IT之家 11 月 26 日消息，根据 Counterpoint Research 中国每周智能手机销量追踪报告，2026 年双 11 购物节（促销周期为 10 月 12 日至 11 月 13 日，对应第 42 周至第 46 周）期间，中国市场智能手机累计销量同比下降 17%，全平台促销折扣未能抵消零部件成本上涨带来的终端售价走高影响，消费者需求持续低迷。

各电商平台采取了差异化促销策略：京东、天猫组合使用品牌直降、平台优惠券、以旧换新补贴与分期免息政策，拼多多则将百亿补贴资源集中倾斜至 iPhone 产品线。受上游零部件成本大幅上涨限制，全行业厂商难以拿出足够幅度的降价力度，最终未能拉动整体大盘回升。

Counterpoint 中国每周智能手机机型销量追踪报告

尽管促销期内自身销量同比下降 8%，苹果依然凭借显著优于大盘的表现拿下市场第一的位置，共有六款机型跻身全渠道销量畅销榜前十，其中 iPhone 18 Pro Max 位居总榜首位；新推出的 iPhone Duo 排在畅销榜第九位，iPhone 18 Pro 系列与 iPhone 17 系列的稳定需求共同支撑了苹果的整体成绩，榜单前五名全部为 iPhone 机型。

华为是本次促销期内唯一实现同比正增长的主流手机厂商，销量同比提升 29%，增长主要由畅享 90 Pro Max、Pura X View 以及全新上市的畅享 100 系列拉动。根据华为官方公开数据，其鸿蒙生态系统目前在手机、平板、PC 端的接入设备总量已超过 1 亿台，汇聚超过 46 万个应用程序与服务、1,200 万名注册开发者，持续拓宽第三方服务覆盖范围。

其余中国安卓品牌在该促销周期内全部出现两位数同比下滑，这类厂商高度依赖中低端市场，对零部件成本上涨的抵御能力更弱。当前行业普遍将产品布局向高端倾斜以优化盈利结构，但在苹果、华为占据高端市场主导地位的格局下，叠加预计将持续到 2028 年的成本与盈利压力，其他安卓品牌争夺市场份额仍将面临较大挑战。

Counterpoint 最新消费者调研显示，81% 计划在未来六个月内购机的中国消费者已经注意到手机终端价格上涨。作为国内仅次于 618 的第二大促销节点，本次双 11 销量表现疲软，意味着多数消费者宁愿推迟换机周期，也不愿为走高的终端售价买单。