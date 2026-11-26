IT之家 11 月 26 日消息，近期玩家报告称他们游玩《GTA6》游戏时频繁遇到崩溃现象，目前尚不知悉是游戏负载较大导致主机过热出现异常，还是本身游戏存在崩溃 Bug。

而根据外媒 NDTV 报道，海外知名主播 IShowSpeed（甲亢哥）近日与另一名主播 Kai Cenat 展开了一场《GTA6》“赚取百万美元挑战（First to $1M）”时，比赛过程中甲亢哥的游戏突然崩溃，导致此前的游戏进度全部丢失，进一步放大了这场“游戏崩溃门”。

据报道，这场名为“First to $1M”的挑战规则相当简单：双方需要清空游戏中的所有余额，从相同地点出发，并在 4 小时内尽可能赚取 100 万美元，率先达成目标的一方获胜。比赛期间，两人需要在游戏中不断赚钱，任何意外都可能让此前的努力付诸东流。

Kai Cenat 一度占据明显优势，已经赚取超过 50 万美元，却在一次游戏过程中不幸死亡，导致本轮积累的资金直接归零。

甲亢哥则在挑战过程中遭遇游戏崩溃，辛苦积累的进度同样全部丢失，一度令其沮丧不已，甚至询问观众他是否应该放弃，不过其最终决定仍坚持进行挑战。

最终，甲亢哥还是完成了反超，他成功赚取约 40 万美元，而 Kai Cenat 第二次尝试仅获得约 33.4 万美元，最终败下阵来。甲亢哥最终成功赢得了这场《GTA6》挑战。

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