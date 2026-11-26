IT之家 11 月 26 日消息，据科技日报报道，11 月 25 日，哈尔滨工业大学苏州高等研究院、江苏省智能机器人技术创新中心和哈工大孵化四川龙甲空天材料科技有限公司联合研发的国内首个耐 1000℃ 高温消防侦察狗，在苏州市消防救援支队凤阳路特勤站完成实战测试。

当建筑火灾进入猛烈燃烧阶段，一旦发生轰燃，室内火场温度高达 300℃ 至 1100℃。并且，浓烟里混着一氧化碳、氰化物等有毒气体，几步之外不辨方向，消防员身着约 40 斤防护装备，抵近着火区域就是上千度炙烤。

而现有侦察装备大多扛不住高温 —— 国内在用的消防侦察机器人，适应环境温度普遍只有 300℃ 左右。而且，锂电池到 200℃ 就可能爆炸，如果不能有效防火隔热，其本身就是一个“炸弹”。因此，消防救援部门急需一台耐高温、能实时回传图像的特种侦察装备。

据介绍，这只进行实战演练的机器狗本身并不耐火，玄机全在身穿的“防火棉衣”上。防火棉衣的核心，是一种源自航天热防护材料特制的复合防火面料。

“我们的破题思路，是把航天热防护技术从火箭上搬下来，穿到机器狗身上。”牵头打造这件“防火衣”的哈工大苏州高等研究院自主无人系统及智能装备团队副研究员郭帅介绍，这套材料曾支撑长征五号三次发射，其多功能组合应用属全球首创。

IT之家获悉，哈工大苏州高等研究院研发的防火侦察狗可在 1000℃ 高温环境连续作业 10 分钟，可覆盖约 95% 的火场类型。它还以激光选通成像穿透浓烟，5G 与图传双链路冗余，30 层以上高楼内仍能稳定操控、高清回传，实时锁定火源与被困人员。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。