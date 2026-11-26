IT之家 11 月 26 日消息，美国专利商标局于 11 月 12 日披露了微软一项手机屏幕专利 US 2026/0360990 A1，微软在该专利中提出“将天线阵列直接集成到屏幕玻璃内部”，有望在不增加机身厚度的情况下，为手机容纳下尺寸更大的天线阵列，以改善信号情况。

众所周知，智能手机内部空间十分有限，厂商通常需要通过缩小天线尺寸、让不同无线通信功能共用天线，或者直接取消毫米波（mmWave）、超宽带（UWB）等功能来控制内部空间占用。微软此次提出的方案则尝试利用屏幕玻璃本身，为天线提供额外的安装位置。

根据专利描述，该方案首先在屏幕玻璃背面加工出一处局部减薄区域，再将天线层安装在玻璃背面，使其至少部分嵌入减薄区域。由于玻璃正面仍保持平整，用户正常使用时不会看到明显凹陷，也不会感受到表面存在高度差。

专利给出的一个示例中，天线所在区域的玻璃厚度为 0.4 毫米，其余区域则为 1.2 毫米，部分权利要求还将减薄区域的厚度限定在 0.5 毫米以下。此外，厂商还可以通过黑色遮光层等装饰材料遮挡内部结构，避免天线区域从屏幕正面显现。

这一设计不仅能够为天线腾出更多空间，还可以容纳超宽带相控阵天线。此类天线由多个小型天线单元组成，能够通过电子方式调整无线电波束的方向，无须机械移动天线组件，从而实现波束定向传输。

为了改善天线性能并提高结构可靠性，微软还在专利中介绍了多种辅助设计。例如，厂商可以使用环氧树脂或液态胶黏剂填充天线周围的空间，以固定天线组件；同时通过泡棉环或隔离垫片形成约 0.1 毫米的空气间隙，避免胶黏剂覆盖天线的辐射区域。

微软认为，将天线阵列集成到屏幕玻璃中，可以为智能手机和平板电脑提供新的天线布局空间。除改善短距离无线通信能力外，专利还提及，这类天线阵列在部分实现方式下甚至可以用于三维空间雷达。

目前，该方案仍处于专利阶段，未来是否伴随微软 Surface Phone 量产尚未确定，尽管如此，微软久违公布了一项手机相关的专利，可以看作是为旗下新机铺路。