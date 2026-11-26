IT之家 11 月 26 日消息，Playground Games 就《极限竞速：地平线 6》的涂装审核规则作出了正式回应：痛车涂装并未被封禁。

上个月，Windows Central 调查了一波针对《极限竞速：地平线 6》用户生成内容创作者的大规模封禁潮。今天，该媒体拿到了 Playground Games 的一份正式回应。

据IT之家了解，汽车文化在日本极为兴盛，而带着半自嘲意味、“性感”风格的动漫痛车涂装正是其中重要的一部分。既然《极限竞速：地平线 6》把舞台设在日本，痛车文化延伸进游戏本体也并不令人意外。游戏允许玩家制作精细复杂的车贴涂装，并分享给其他玩家在游戏内使用，不过其中一些涂装可能踩到了规则红线，由此引发官方多轮封禁。

在一篇长博文中，Playground Games 为自己的审核规则作出了辩护，并澄清了公司如何处理可能违反其“E 级（全年龄段）”评级的游戏皮肤，尤其是在各地游戏分级标准并不总是一致的情况下。

Playground Games 表示，截至目前《极限竞速：地平线 6》中已产生 1250 万款涂装，其中只有 3% 制作“性感”类涂装的用户受到审核处置。该公司同时否认了外界关于其用 AI 下达永久封禁的猜测，称永久封禁仅针对约 60 名屡次违规的用户；另有 250 人收到警告，90 名玩家被停权。

博文中的关键要点如下。

其一，尽管有传言，痛车并未被封禁。Playground 表示公司重视痛车文化，并鼓励玩家继续创作。

其二，Playground 称审核完全由人工完成，举报内容也由人工复核。公司表示举报数量并不是触发审核的因素，这回应了外界关于有人滥用举报机制的传言。

其三，Playground 表示审核的重点是露骨裸露及其他明确带有性意味的图像，因为这款游戏面向全球范围内的青少年儿童进行宣传。

其四，服装、面部表情、姿势、场景、构图、道具等因素都会纳入判定。

其五，Playground 举例说明，泳装本身并不自动构成违规，但姿势和面部表情可能构成违规。

其六，凡是出现看起来“年幼”角色的设计，无论素材源自何处，都会受到额外审查。

其七，Forza 方面还指出，私密涂装同样不在豁免之列。即使你只是把做了一半的涂装留在自己的系统里，也可能被纳入审核范围。

Playground Games 在结尾表示，将把这些内容补入《Forza 行为准则》以提升规则清晰度，并改进违规通知的表述，让用户清楚知道自己究竟为何被封。