IT之家 11 月 26 日消息，复旦大学今日发文，介绍了脑机接口的里程碑新突破：成功开展了我国首例无线侵入式汉语脑机接口临床试验，让渐冻症患者实现了“靠意念就能交流”。

身患渐冻症的李阿姨无法顺畅发声，仅仅轻轻动一动嘴唇，屏幕立刻浮现文字，设备随后传出带着她本人音色的语音。

我重新点燃了生活的希望，真心期盼这项研究早日成熟，帮到更多有需要的病友。

这一幕，来自复旦大学附属华山医院 / 现代语言学研究院路俊锋、毛颖、张梦翰团队，联合中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心赵郑拓、阶梯医疗李雪及上海科技大学李远宁等团队在“脑科学与类脑研究”国家科技重大专项的支持下自主研发取得的阶段性成果 —— 汉语双靶点脑机接口系统。

2026 年 9 月，团队开展我国首例无线侵入式汉语脑机接口临床试验。患者接受 512 通道的微创电极植入手术，佩戴信息采集装置，通过默念想要表达的语言内容，系统就能采集语言发音运动相关脑区的神经信号，结合深度学习算法完成解码，再将结果转化为屏幕上的文字和语音，真正实现了“靠意念就能交流”。

“首例临床试验初步验证了技术的安全性与有效性，未来有望惠及全国数以百万的语言功能障碍患者。”复旦大学附属华山医院院长毛颖教授表示，这项研究不仅为构音障碍患者提供了新的交流可能，也为建立面向汉语的脑机接口技术与知识体系探索了新路径。

李阿姨正是这项汉语脑机接口临床试验的首位参与者。今年 9 月，她完成植入手术。经过一个多月训练，在开放式自由表达测试中（理论上覆盖所有汉字）：发声状态下，实时汉字解码准确率 95% 以上，解码速度约 80 字 / 分钟；默念状态下，实时汉字解码准确率达到 90% 以上，解码速度约 110 字 / 分钟。系统输出的文字，还经过音色克隆还原李阿姨本人的声音。

对比现有辅助沟通方案，不管是头皮脑电、眼动追踪等方式，本质都依赖逐字选择的打字式交互，患者实际交流速度通常低于 40 字 / 分钟，使用过程费时费力。而侵入式脑机接口技术可直接解码大脑言语运动皮层的神经信号，未来有望接近乃至达到正常人的自然交流速度。

IT之家获悉，为了给患者提供更多选择，团队还在同步开发移动端应用。行动能力尚可的患者，可以直接在手机上使用，实现自然交互。

下一步，团队将持续提升解码准确率，优化设备便携性与操作流程，扩大临床验证范围，并探索将技术拓展至脑卒中后失语等更多语言障碍人群。预计未来 2-3 年，这项技术有望惠及更多患者。