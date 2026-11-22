IT之家 11 月 22 日消息，据“北京昌平”公众号，11 月 21 日，以“脑智芯联机遇昌平”为主题的 2026 脑机接口大会在昌平石油科技交流中心开幕。开幕式上，《2026 年脑机接口创新发展研究报告》正式发布。

报告认为，2026 年脑机接口的战略意义，正从“大脑与外部设备的直接连接”走向更为多维的产业赋能。

从产业态势看，2026 年全球脑机接口企业数量从 800 多家增至 1175 家，多数企业选择技术门槛较低、产业化落地较快的路线。中国脑机接口产业集聚于京津冀、长三角、粤港澳三大城市群，共集聚 190 余家企业、占全国的 77.4%。

IT之家注意到，报告以“靶点、流向、递送、信号”四个维度重新界定脑机接口。从作用靶点看，既有大脑与外部交互的中枢脑机接口，也包括外周神经接口；从信号递送方式看，分为侵入式、半侵入式和非侵入式；从信息流向看，分为由脑向外的“感知”与由外向脑的“调控”；从信号类型看，既有电信号，也有脑磁光信号、超声信号。这一框架把过去的、现有的和未来的脑机接口设备放进同一技术体系，为技术研究和方向预测提供了统一坐标。

在此基础上，报告重新梳理了脑机接口的系统架构：无论是侵入式、非侵入式还是介入式整机，拆解之后最终都落在脑科学发现、生物材料、核心器件、解码算法和未来前沿技术五个基础领域，由材料、器件、算法形成的多学科技术集成，构建起“感知 — 解码 — 调控”的多元技术架构。

面向未来，报告参照通信技术的代际划分，将脑机接口分为多代：一代是开环感知与开环调控的单向设备，读写分离；二代是目前研发的中心，在同一靶点区内的感知与刺激的闭环功能；三代是多模态脑机接口，集成电、光、磁、声的交叉协作闭环生态，这也是当前产业重点研发和攻坚的方向；四代则指向 AI 原生与碳硅融合的脑机接口。

报告指出，脑机接口的产业集中度高于普通制造业，更接近于生物医药行业；企业选址主要考量注册审查资质、基金投入和供应链完善度。同时提出，产业整合分化与治理监管将并行推进，产学研用正由中部向两端延伸，同质化发展会逐渐走向专业深耕与分工。不过，支付体系和人才体系仍不完善，产业还需要战略耐心、资本耐心，以及持续的政策支持与资源供给。