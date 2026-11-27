IT之家 11 月 27 日消息，国家广播电视总局第 17 号令《有线广播电视运营服务管理规定》与第 18 号令《交互式网络电视运营服务管理暂行规定》11 月 27 日起正式施行。

这两项规章均明确，有线电视与 IPTV 运营服务提供者应坚持直播优先原则，实现开机看全屏直播功能，设置频道回看入口，不得播放开机广告。违规者由县级以上广播电视主管部门责令改正，给予警告、通报批评；情节严重的，并处 1 万元以上 10 万元以下罚款。

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这项禁令直接约束的是有线电视与 IPTV 的运营方，即用户通过运营商机顶盒接收电视信号的场景。两类服务中，有线电视实际用户截至 2026 年 6 月末约 2.05 亿户，IPTV 用户则超过 4 亿户。

据广电总局披露，截至今年 10 月，全国已有超过 2.84 亿有线电视和 IPTV 用户实现开机看直播、开机无广告，各类收费包压减七成以上。新规将此前“双治理”专项行动中的有效做法固化为部门规章，意味着机顶盒端的开机广告禁令从阶段性整治转入常态化监管。

需要区分的是智能电视自身系统的开机广告。OTT（IT之家注：Over-The-Top，指智能电视或盒子直接通过公共互联网接收流媒体内容，不经过有线或 IPTV 专网）不在本次两项规章的直接调整范围内。

智能电视机厂商在自有系统中植入的开机广告或开屏动画，规章层面的表述仅为“智能电视机应支持优先呈现直播频道功能，提供便捷设置入口”，并未像有线电视和 IPTV 那样直接写入“不得播放”。换言之，用户通过机顶盒看电视时开机广告已被禁止，但电视整机在未进入机顶盒信号前由厂商固件呈现的广告内容，仍需依赖其他规则或厂商自律。

除广告禁令外，两项规章还一并收紧了电视操作的多个环节。运营方须在交互主页首页设立免费专区，精简收费栏目数量并明示收费信息；须优化终端性能以缩短开机时长，简化遥控操作至一键切换直播信源。

服务保障方面，城镇用户网络与设备故障自接报起 24 小时内修复，重大故障 48 小时内，农村或交通不便地区 72 小时内；用户投诉应在 10 个工作日内答复。

特殊群体保障也被写入规章，要求提供“老年模式”“未成年人模式”“无障碍模式”，并对特困人员、最低生活保障家庭等给予资费减免。

两项规章自 10 月 27 日公布至 11 月 27 日施行，给运营方留出了一个月的整改窗口，后续执行力度与各地处罚案例的落地情况，将决定“开机即看直播”能否从纸面要求变为普遍现实。