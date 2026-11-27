IT之家 11 月 27 日消息，Cyberleek（网名“大葱哥”）近日泄露了《GTA6》的 Xbox 版游戏文件，体积达 209GB；随后又于 11 月 23 日放出了此前扣留的主程序文件（.exe）。后续，各路玩家和开发者围绕 PC 移植展开竞速。

随着参与者越来越多，围绕《GTA6》非官方 PC 移植的竞速也逐渐形成规模。第三方网站 PortWatch VI（https://portwatch-vi.xyz/）开始追踪各个团队和个人的开发进度，对重编译、模拟器和兼容层等不同技术路线进行整理和排名，截至IT之家发稿最新进度已经达到了 91.3%。

由于这是一份 Xbox 版本的游戏文件，而非原生 PC 版本，开发者需要通过逆向工程、静态重编译等方式，让游戏能够在 Windows 平台运行。随着主程序文件公开，多个开发团队迅速展开尝试，并借助 AI 编程工具加快相关工作。

目前，PortWatch VI 已成为追踪相关项目进展的平台。最初 VIctory 项目及其分支处于领先位置，另有开发者尝试利用 XCL 兼容层，让 Xbox Series X 游戏能够在 Windows PC 上运行。

Leonida 项目的一名负责人表示，主程序文件公开后，静态重编译工作将明显加快，但距离让游戏真正能够在 PC 上游玩，至少还需要一周时间。早期测试已经出现游戏启动迹象，不过画面渲染等环节仍存在障碍。

不过，这场竞速并非一帆风顺。Take-Two Interactive 已经开始采取版权行动。根据该公司提交给 GitHub 的 DMCA 下架通知，Take-Two 指控 Leonida 项目侵犯《GTA6》版权，并协助传播未经授权的游戏内容。GitHub 随后对相关项目及其分支仓库采取了下架措施，涉及的仓库总数达到 3007 个。

目前，部分开发者仍在尝试通过其他项目继续推进 PC 移植，但能够启动游戏并不意味着已经具备正常游玩的条件。

IT之家提醒：未经验证的游戏文件和来路不明的下载程序可能包含恶意软件，还需要注意相关版权风险。