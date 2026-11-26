IT之家 11 月 26 日消息，在《侠盗猎车手 6》（Grand Theft Auto 6，GTA 6）里，玩家可以偷车、贩毒、躲避警察。而有一位玩家的兴趣点却与众不同：找齐所有的鸟。

观鸟专家尼古拉斯 · 伦德（Nicholas Lund）把游戏鸟类图鉴上列出的 60 种鸟全部找到了。他在 Rockstar Games 虚构版佛罗里达的湿地、海滩、森林、一座农场和一家动物园里逐一搜寻。

他在美国国家奥杜邦协会（National Audubon Society）旗下杂志《奥杜邦》（Audubon）上写道，《GTA 6》带来的，是“迄今为止搬上屏幕的最贴近真实的现代观鸟体验”。

据IT之家了解，该协会以 19 世纪著名鸟类学家约翰 · 詹姆斯 · 奥杜邦（John James Audubon）的名字命名，是美国最顶级的观鸟组织，已有 120 多年历史。

游戏中的野生动物不仅吸引了 GTA 粉丝，也吸引了观鸟爱好者。

在《GTA 6》里，玩家可以用双筒望远镜“研究”鸟类，把它们加入进度菜单。伦德在《奥杜邦》中写道，他的搜寻方式跟现实里差不多，去不同的栖息地找。他在水边找到了鸥类和鹈鹕，在湿地找到了涉禽，在更北的地方找到了体型较小的鸟。

游戏发售后，他玩了大约八个小时，共找到 50 种。第二天早上，他在一个水箱上看到一只美洲仓鸮（American Barn Owl），集齐了全部鸟类清单。

Rockstar 在发售前宣传有 62 种鸟。伦德说，鸟类进度界面列出的是 60 种，另外还有几种出现在游戏的其他地方。

他也注意到一些不准确之处，比如濒危的美洲鹤（Whooping Crane）出现的频率比现实中要高。

寻鸟只是玩家在这款庞大游戏世界里消磨时间的诸多方式之一。有些玩家选择在游戏里做虚拟的家居维修，甚至无脑刷帖。索尼称，游戏发售后的前四天，玩家在 PlayStation 5 上累计游玩了 6.83 亿小时。