IT之家 11 月 27 日现场消息，在今日的 2026 广州国际车展上，长安汽车发布了天枢领航 Ultra 2.0，将于明年 1 月中旬进行 OTA。

天枢领航 Ultra 1.5 版本计划 12 月 15 日起 OTA 推送，带来园区领航等功能

天枢领航 Ultra 2.0 版本计划 2027 年 1 月中旬 推送，带来车位到车位、多点式掉头、收费站通行等功能

天枢领航 Pro 1.0 进阶版计划 12 月 30 日起推送，带来城市领航等功能

天枢领航 Ultra 2.0 的端到端能力从城区道路全面升级到行泊一体，从开放的道路打通到内部园区，实现全域贯通。

据IT之家此前报道，天枢领航高阶智能驾驶辅助于 9 月 23 日在长安启源 Q06 车型中首发搭载，是首个由央企自研的智能驾驶辅助解决方案，全系搭载激光雷达并采用端到端技术，分为 Pro、Max、Ultra、Ultimate 四个梯度。

截至 11 月 15 日，98.4% 的启源 Q06 用户选择了天枢领航，累计使用里程超过 575 万公里。天枢领航 Ultra 用户的活跃率达到 91.7%，辅助驾驶总里程的渗透率超过 33%。

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