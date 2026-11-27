IT之家 11 月 27 日消息，科技媒体 NeoWin 昨日（11 月 26 日）发布博文，报道称伴随着 AI 的深度运用，开源社区涌现了大量微软 Office 平替项目，除了 WordCraft、GridCraft 和 DeckCraft，以及 Starling Office 之外，最新 Collabora Online 项目宣布在内存占用方面取得巨大突破。

Collabora Online 是一款基于云端的在线办公套件，基于 LibreOffice 技术构建，作为 Microsoft 365 的可自托管替代方案，可以让用户在浏览器中创建、查看和多人实时编辑文字、表格、演示文稿及矢量绘图。

Collabora 团队指出在原有架构中，Collabora Online 为了提升隔离性和稳定性，为每个打开的文档创建一个独立进程（称为 kit）。这样，某个文档崩溃或异常后，通常不会影响其他文档。

但如果每个 kit 都完整加载一次办公套件，内存开销会非常高。因此，Collabora 使用一个父进程 forkit，先加载一次办公软件，再通过 Linux 的 fork 创建各个文档进程；这些子进程最初与父进程共享同一份只读内存。

Linux 使用写时复制（Copy-on-Write，COW）来节省内存：父进程和子进程起初共用同一物理内存页，只有当某个子进程要修改该页中的数据时，内核才会为它复制一份独立页面。理想情况下，所有 kit 都能共享 forkit 中不变的基础代码、字体、配置和初始化数据，只有真正被修改的数据才需要复制。

问题在于，Linux 通常以 4 KB 为单位管理内存页。即使某个文档进程只修改了共享内存页中的几个字节，操作系统也必须为该进程复制整个 4 KB 页面。

Collabora 开发者梅文 · 卡尔解释称，forkit 在创建和丢弃临时数据后，会在已分配内存中留下许多细小空隙；当文档进程随后使用这些空隙时，就会触发不必要的整页复制。

Collabora 的解决办法，是在创建第一个文档进程之前，先在父进程 forkit 中把这些空隙填满。这样一来，各个文档进程的新数据会被分配到全新的内存页，而原本可共享的内存页则保持完整，从而避免被“污染”后反复复制。

这项操作听起来会增加内存占用，但由于这些空隙本来就存在于 forkit 已分配的内存范围内，填充操作只是改变了内存的分配方式。据 Collabora 介绍，该操作只需在服务器启动时执行一次，耗时约 11 毫秒；在测试中，即使创建了 160 个文档进程，父进程的内存占用也没有增加。

Collabora 在一台配备 4 核处理器、8 GB 内存的服务器上，模拟 10 名用户同时打开并编辑文档。结果显示，空白文本文档的单份内存占用由 53.9 MB 降至 24.4 MB，降幅约为 55%；普通 Writer 文档由 73.6 MB 降至 47.8 MB，降幅约为 35%；Impress 演示文稿由 72.1 MB 降至 50.3 MB，降幅约为 30%。

文档类型 优化前每份内存 优化后每份内存 降幅 空白文本文档 53.9 MB 24.4 MB 约 55% Writer 文档 73.6 MB 47.8 MB 约 35% Impress 演示文稿 72.1 MB 50.3 MB 约 30%

Collabora 估计，在同时服务约 1000 名用户的高负载服务器场景下，这项优化最多可节省 25 GB 内存。在内存成本持续上涨的背景下，这对需要承载大量在线文档编辑任务的企业、学校及云服务提供商而言，意味着更低的硬件成本和更强的并发承载能力。