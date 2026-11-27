IT之家 11 月 27 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（11 月 27 日）发布博文，报道称本月召开的 Ignite 2026 活动中，微软承认 Windows 11 原生界面开发框架 WinUI 仍存在不少问题，且软件开发推进缓慢，某项缺失功能甚至花了 4 年时间才实现。

IT之家此前报道，微软工程师 Beth Pan 承认 WinUI 开发体验糟糕，他表示团队已收到开发者反馈，WinUI 平台“存在很多小问题”，并且“有大量漏洞”。

该媒体在新博文中分享了最新案例，指出支持手写输入的 InkCanvas 画布，从开发者首次提出需求到以实验版本形式提供，前后耗时约四年。

InkCanvas 是一种用于手写、绘图和笔迹标注的界面组件，可让应用支持触控笔、手写输入及相关工具栏。对笔记、设计、教育、表单签署等应用而言，该组件是重要的核心能力。

报道称开发者早在 2022 年就询问 WinUI 3 何时支持 InkCanvas；微软当时表示正在研究，直到 2023 年仍称手写功能“正在推进”。直到 2026 年 8 月，微软才在实验性软件包中提供 InkCanvas 和配套的 InkToolbar。

报道还指出 WinUI 的缺陷甚至一度影响了最基础的键盘操作。有开发者展示了一个仅包含“文件上传”按钮和回车键的简单应用，按理说，用户按下回车键后，应用应再次打开文件选择窗口，但界面却没有任何反应。

尽管系统已检测到键盘焦点，却未能识别按键操作，用户只能再次点击窗口后，功能才恢复正常。该问题直到 2026 年 8 月的 Windows App SDK 2.4.0 更新中才得以修复。