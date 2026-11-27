IT之家 11 月 27 日消息，腾讯混元今天（27 日）正式发布最新一代 3D 大模型 Hy3D 3.6。新版本面向专业 3D 创作，重点优化了高模和 PBR 材质贴图的生成能力。

腾讯混元表示，通过该模型生成的几何表面整洁、结构清晰、高模刻画细腻，贴图质量也更高，可以为艺术家、建模师、技术美术和 3D 内容创作者提供高质量的 3D 资产。

Hy3D 3.6 作为原生 3D 生成模型，在训练阶段直接“学习” 3D 资产中几何、纹理与材质的分布，让模型生成可以进入专业生产工作流的原生资产。

语言模型适合生成具有规则硬表面的 3D 资产、参数化零件和场景布局，尺寸可以精确修改，Hy3D 3.6 则更擅长角色、生物、服装和复杂道具的生成任务，能够还原原画的剪影与细腻曲面，并生成 PBR 贴图，为后续加工提供 3D 资产。

在数据层面，混元 3D 团队组织了一套“敏捷评测 — 数据引擎 — 算法实验”的数据迭代流程。评测定义数据的“理想态”，数据引擎补充高质量及弱项数据，算法实验再将数据效果反馈到评测与下一轮数据迭代，从而让优质的反馈和数据形成循环，提升模型表现。

在原生几何纹理表征上，Hy3D 3.6 通过 VAE 将几何和纹理压缩为统一的稀疏潜在表示，再通过 DiT 生成与参考图相符的几何和纹理，让生成的资产在细节生动的同时，也能保留和谐的纹理贴图。

在后训练阶段，通过多专家生产多样化偏好候选，结合优胜样本 SFT 与偏好数据 DPO 进行模型效果提升，让模型的产出能更加符合使用者偏好。

目前，Hy3D 3.6 已经上线腾讯云 Token Hub，对外提供 API 服务。腾讯 AI 创意智能体 Miora、腾讯游戏旗下专业资产生成平台 LAP、专业影视 AI 平台 WorkRally 等也已接入，用户可在这些产品中直接使用。

IT之家附使用入口：

腾讯混元 3D 创作引擎（用户可免费体验 5 次 / 天）：https://3d.hunyuan.tencent.com/

腾讯云 API 调用地址（新用户开通服务后可获得 100 积分免费体验额度）：https://cloud.tencent.com/product/ai3d

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