IT之家 11 月 27 日消息，据《中国网络视听发展研究报告（2026）》显示，截至去年底，微短剧应用人均单日使用时长达 129 分钟。

不少人感叹，追短剧太“上头”，但刷剧后，会格外空虚，记忆力和注意力都明显下滑。那么，究竟为什么人们刷短剧会停不下来？刷短剧真的会让人变笨吗？

据央视新闻今日报道，专家介绍，短剧的叙事设计里藏着两层心理机制：

一方面，它依靠高密度反转剧情，用间歇性、脉冲式的刺激， 持续拉动多巴胺分泌 ，不断勾起观众的期待；

另一方面，它抓住人们的情感诉求与自我实现的渴望，虚构出与现实生活截然相反的世界，用幻想提供情绪抚慰。

专家称，在刷短剧的过程中，人处于多巴胺水平较高的愉悦状态，神经递质高频消耗，处理日常事务就容易疲惫，信息加工效率明显下降，会给人以“变笨”的感觉。对多数人而言，这种变化属于暂时性、可逆的认知状态波动，并非认知能力发生永久性损伤，充分休息后可以恢复，无需过度焦虑紧张。

首都医科大学附属北京安定医院临床心理病区主任刘竞：无论是“数字痴呆症”还是“数码痴呆症”，在精神科疾病的诊断标准系统里面，其实没有疾病诊断。

报道提到，短视频和短剧，都能够“劫持”多巴胺系统，让大脑不断发出“奖赏信号”，不用付出现实行动，就能快速获得愉悦感，二者都容易让人上瘾。但从认知模式到心理感受，沉迷短视频和沉迷短剧，存在明显区别。

中国科学院计算技术研究所研究员张语轩介绍，短视频是一个碎片化的信息流，同时具有信息属性和情绪消费属性，蕴含着人们的社交信息，和人们分享自己的生活，分享消息。而短剧已经几乎没有信息属性，几乎没有任何有效信息，基本上是纯粹的情绪消费产品。

中国科学院计算技术研究所研究员张语轩认为，当下流行的短剧，按情绪价值可分为爽、燃、甜、虐、哭、奇六类，对应观众不同的心理诉求。

重生穿越、携记忆逆袭的剧情满足掌控欲；

霸道总裁式的故事，营造被无条件偏爱的体验；

隐忍受委屈、最后苦尽甘来的桥段，帮人释放压抑情绪。

心理诉求越强烈的人，往往越容易沉迷短剧。然而，长期过度沉浸，可能会削弱人们应对现实、维系真实人际关系的能力。

中国科学院计算技术研究所研究员张语轩：不需要任何努力，直接提供最高强度的情感满足。但回到现实中，所有的社会关系都需要努力去建设和维护。所以长期来说，它就损害我们适应社会的能力，损害我们适应现实、改造现实的能力。

此外，青少年和老年人是最容易被短剧偷走注意力的群体，格外需要控制短剧观看时长。

老年人脱离职场后信息渠道本就有限，若长时间刷短剧，算法会持续推送同类内容，容易困在信息茧房中，加重沉迷。专家建议老人控制刷剧总时长，每日不超过一小时，多参与阅读、烹饪、运动等需要主动专注的活动，锻炼注意力，延缓认知自然衰退。

而青少年更是防范短剧沉迷的重点人群。大脑中负责决策与注意力管控的前额叶，要到 25 岁前后才逐步发育成熟，这也是青少年自控力偏弱的原因。青少年长期沉迷短剧，可能会抑制执行控制系统的发育，这种发育上的影响，一旦错过关键发育期，很难补救。

报道还称，长时间刷剧时，大脑负责自控的执行系统资源已经耗竭，很难主动叫停。一味靠意志力强迫自己停下来，往往适得其反。不妨多置身于利于专注的环境，避开容易触发刷剧冲动的场景。

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