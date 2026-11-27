IT之家 11 月 27 日消息，2D 像素风开放世界生存游戏《Ruins to Fortress》宣布，本作将于 2026 年 12 月 15 日结束抢先体验，推出 1.0 正式版。届时游戏将从免费游玩改为付费游戏，玩家只要在正式版推出前领取游戏，之后便可继续免费游玩，IT之家附游戏商品页（https://store.steampowered.com/app/2585860/Ruins_To_Fortress/）。

据介绍，《Ruins to Fortress》受到《Rust（腐蚀）》等大型生存突袭游戏启发，支持单人游玩以及在线合作模式，并提供 PvE 和 PvP 两种玩法。游戏以末日后的荒废岛屿为背景，玩家需要通过无人机空降至岛上，采集木材、石头等资源，制作工具和武器、建造基地，同时抵御其他玩家的袭击。

本作主打“基地建设”游戏核心玩法，玩家可以将基地从木质结构逐步升级为石质和金属结构，从地基、墙壁、地板到屋顶逐步搭建，并利用炮塔、太阳能供电系统和种植箱等设施强化据点。部落成员之间还可以共享储物箱和工作站，协同建设与防守。

开发团队表示，经过两年的抢先体验以及对玩家反馈的持续改进，《Ruins to Fortress》已经完成主要内容调整，计划于 2026 年 12 月 15 日推出 1.0 正式版。正式版上线前已经游玩过游戏的玩家，之后仍可免费继续体验。外观 DLC“Survivor’s Pack”则继续独立销售，开发团队后续还计划推出游戏折扣活动和免费试玩周末。

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